Däischter Energie: Eng bedeitend Kraaft am Universum

Eng rezent Miessung vum Universum huet weider Beweiser geliwwert datt däischter Energie e groussen Deel vum Kosmos ausmécht. Laut den Entdeckunge mécht däischter Energie ongeféier 69 Prozent vun der Gesamt Matière-Energiedicht aus, wat 31 Prozent fir normal Matière an donkel Matière hannerloosst.

Normal Matière, och bekannt als baryonesch Matière, enthält Stären, Galaxien, Atomer a Liewen, a gëtt geschat nëmmen 20 Prozent vun der Gesamt Matière auszemaachen. Däischter Matière, déi aus nach onentdeckten subatomesche Partikelen besteet, stellt déi reschtlech 80 Prozent aus. Däischter Energie, op der anerer Säit, ass eng Kraaft verantwortlech fir d'beschleunegt Expansioun vum Universum. Wëssenschaftler mussen nach bestëmmen wat donkel Energie genau ass, awer et spillt eng bedeitend Roll an der Matière-Energiedicht.

D'Expansiounsquote vum Universum ze verstoen ass entscheedend fir d'Wëssenschaftler d'Natur vun der donkeler Energie an hiren Impakt op kosmesch Expansioun ze verstoen. D'Bestëmmung vun der Matière-Energiedicht kann d'Liicht op d'Zukunft vum Universum werfen, egal ob et sech onbestëmmt weider ausdehnt oder schliisslech ëmgedréint a schrumpft an e Phänomen bekannt als de Big Crunch.

Fir d'Quantitéit vun der donkeler Energie ze moossen, vertrauen d'Astronomen op Galaxiscluster. Dës Stärekéip entstinn iwwer Milliarde Joer ënner dem Afloss vun der Schwéierkraaft. Andeems Dir d'Zuel an d'Mass vun de Galaxien an engem Stärekoup vergläicht an numeresch Simulatioune maachen, kënnen d'Wëssenschaftler d'Proportiounen vu Matière an Energie berechnen. D'Fuerscher hunn eng Technik genannt GalWeight benotzt fir d'Mass vu Galaxiëcluster ze schätzen andeems d'Zuel vun de Galaxien an all Stärekoup zielt. Andeems se hir Resultater mat simuléierte Stärekéip vergläichen, hu se festgestallt datt den Universum aus 31 Prozent Matière besteet.

Dës Miessung alignéiert enk mat fréieren Efforten an aner Miessunge vun der Matière-Energiedicht vum Universum, wat eng méi genee Schätzung ubitt. Et betount och d'Bedeitung vum Cluster Heefegkeet als Technik fir kosmologesch Parameteren ze verstoen.

D'Resultater droen zu engem bessere Verständnis vun der donkeler Energie bäi a bréngen eis méi no fir d'Geheimnisser vum Universum z'entdecken.

