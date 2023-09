Nei Mars Gravity Analyse ënnerstëtzt d'Existenz vum antike Ozean

By

Eng rezent Etude gefouert vum Professer Jaroslav Klokočník vum Astronomeschen Institut vun der Tschechescher Akademie vun de Wëssenschaften huet eng nei Method benotzt fir d'Gravitatiounskraaft vum Mars ze analyséieren fir weider Beweiser fir d'Existenz vun engem nërdleche Martian Paleo-Ozean ze ginn. D'Fuerschung, publizéiert am Journal Icarus, erweidert op fréier Approche a bitt e méi detailléierte Verständnis vum Ëmfang vum antike Ozean.

D'Resultater vun der Etude hunn bedeitend Implikatioune fir d'Sich no Waasser um Mars an d'Potenzial fir fréier oder haiteg Liewen um Planéit. D'Fuerscher bemierken datt dës Schwéierkraaftanalysetechnik op verschidden Disziplinnen wéi Geologie, Geophysik, Hydrologie a Glaciologie applizéiert ka ginn, a wäertvoll Abléck an den Himmelskierper ubidden.

Déi traditionell Approche fir eng planetaresch Uewerfläch ze kartéieren op Basis vu Schwéierkraaft Anomalien eleng gouf vun den Auteuren iwwerschratt, déi en neie Prozess agefouert hunn, deen d'Gravitatiounsaspekter analyséiert huet, berechent aus Gravitatiounsanomaliemiessungen. Dës Schwéierkraaft Aspekter bidden eng mathematesch Charakteriséierung vun de Gravitatiounskräften, déi duerch verschidde Uewerflächefeatures um Mars ausgeübt ginn, wéi Bierger a Gruef.

Fir hir Analyse z'ënnerstëtzen, hunn d'Fuerscher topographesch Daten aus dem Mars Orbital Laser Altimeter Instrument u Bord vum Mars Global Surveyor vun der NASA benotzt. D'Instrument huet de Planéit fir 4 ½ Joer kartéiert, a liwwert entscheedend Informatioun fir d'Mars-Uewerfläch ze verstoen.

Dem Professer Klokočník seng fréier Aarbecht huet och dës Schwéierkraaftanalysetechnik benotzt fir d'Existenz vu Paleolaken a Paleoriver Systemer ënner dem Sahara Sand op der Äerd ze bestätegen. D'Method gouf och benotzt fir d'geographesch Feature vun der Äerd mat deene vun der Venus ze vergläichen, an hëlleft bei eisem Verständnis vu verschiddenen Himmelskierper.

Dës innovativ Schwéierkraaftanalyse Approche weist d'Potenzial fir weider Exploratioun a Verständnis vum Mars a senger geologescher Geschicht. Et ass e wichtege Schrëtt no vir fir d'Geheimnisser vun der Vergaangenheet vun eisem Nopeschplanéit an d'Méiglechkeet vun antike Ozeanen z'entdecken.

Quellen:

Jaroslav Klokočník et al., Gravity Aspekter fir Mars, Icarus (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

Zitat: Nei Mars Schwéierkraaft Analyse verbessert Verständnis vum méiglechen antike Ozean (2023, 20. September) vun https://phys.org/news/2023-09-mars-gravity-analysis-ancient-ocean.html

Universitéit Alaska Fairbanks