Nei Method ënnerstëtzt d'Existenz vum antike Ozean um Mars

Eng rezent Etude huet eng nei Method benotzt fir d'Gravitatiounskraaft vum Mars ze analyséieren, weider Beweiser ze liwweren datt de Planéit eemol e groussen nërdlechen Ozean hat. Leed vum Professer Jaroslav Klokočník vum Astronomeschen Institut vun der Tschechescher Akademie vun de Wëssenschaften, definéiert d'Fuerschung den Ëmfang vum nërdleche Martian Paleo-Ozean méi am Detail.

Verëffentlecht am Journal Icarus, d'Studie beliicht d'Benotzung vun der Schwéierkraaft Approche fir d'Präsenz vu Waasser um Mars z'entdecken. Dës Method war virdru erfollegräich fir Waasserkierper op der Äerd z'identifizéieren, sou wéi d'Küstelinn vun engem viru laange Séi an Nordafrika. Duerch d'Analyse vun de Schwéierkraaft Aspekter vum Mars kréien d'Wëssenschaftler e bessert Verständnis vun de geologeschen an hydrologesche Charakteristike vum Planéit.

D'Fuerscher hunn e Prozess benotzt, dee vum Klokočník entwéckelt gouf, deen d'Analyse vun der Schwéierkraaft Aspekter involvéiert, berechent aus Schwéierkraaft Anomaliemiessungen. Gravity Aspekter si mathematesch Produkter déi d'Gravitatiounsanomalien vun engem planetaresche Kierper charakteriséieren. Zousätzlech hu se topographesch Daten benotzt, déi vum Mars Global Surveyor vun der NASA erfaasst goufen.

Dës nei Approche verbessert wesentlech op fréiere Methoden fir eng Uewerfläch ze kartéieren eleng baséiert op Schwéierkraaft Anomalien. Duerch d'Integratioun vun topographesche Daten kënnen d'Wëssenschaftler e méi ëmfaassend Verständnis vun der Marsgeologie a Geophysik kréien.

D'Implikatioune vun dëser Fuerschung ginn iwwer de Mars, well d'Schwéierkraaft Aspekter Method och op aner Himmelskierper applizéiert gouf. An enger separater Etude, déi a Scientific Reports publizéiert gouf, gouf d'Method benotzt fir d'geographesch Charakteristike vun der Äerd mat deene vun der Venus ze vergläichen.

D'Resultater vun dëser Etude droen zu eisem Wësse vun der geologescher Geschicht vum Mars bäi a liwwere weider Hiweiser iwwer d'Potenzial fir Liewen um Planéit. D'Existenz vun antiken Ozeanen um Mars ze verstoen ass e wesentleche Schrëtt fir d'Méiglechkeet vu fréier oder haiteg Liewensformen z'entdecken.

Definitiounen:

Schwéierkraaft Anomalien: Gebidder mat ënnerschiddlecher Gravitatiounskraaft, déi duerch Uewerflächemerkmale vun engem planetaresche Kierper ausgeübt ginn.

Gravity Aspekter: Mathematesch Produkter déi d'Gravitatiounsanomalien vun engem planetaresche Kierper charakteriséieren.

Topographesch Donnéeën: Informatioun iwwer d'Form an d'Héicht vun der Landfläch vun engem Planéit oder engem aneren Himmelskierper.

Quellen:

- Studie publizéiert am Journal Icarus, verbonne mat der American Astronomical Society Divisioun fir Planetaresch Wëssenschaften.

- Etude publizéiert an wëssenschaftleche Berichter.

– Jaroslav Klokočník – Professer Emeritus um Astronomeschen Institut vun der Tschechescher Akademie vun de Wëssenschaften.

- Gunther Kletetschka - Associate Research Professor an der University of Alaska Fairbanks Geophysical Institute a verbonne mat der Charles University an der Tschechescher Republik.