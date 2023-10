Siena Galaxy Atlas bitt detailléiert Informatioun iwwer iwwer 380,000 Galaxien

De Siena Galaxy Atlas (SGA) ass eng nei Ressource déi präzis Miessungen an detailléiert Informatioun iwwer méi wéi 380,000 Galaxien ubitt. Den Atlas, deen Daten aus dräi Ëmfroen zesummestellt, bekannt als DESI Legacy Surveys, liwwert Informatiounen iwwer d'Plazen, d'Formen a Gréisste vu grousse Galaxien an der Géigend. Et ass gratis online zougänglech fir Fuerscher an Amateurastronomen ze benotzen.

D'Daten, déi am SGA benotzt goufen, goufen tëscht 2014 an 2017 gesammelt als Virbereedung fir den Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Experiment. Dëst Experiment zielt fir donkel Energie ze studéieren, eng onbekannt Kraaft déi d'Expansioun vum Universum beschleunegt.

De SGA deckt bal d'Halschent vum Nuetshimmel, mat Biller, déi an opteschen an Infraroutwellelängten ageholl ginn. Et gehéiert zu de gréisste Galaxisenquête bis elo. D'Daten am Atlas erreechen en neie Genauegkeetsniveau a liwweren Informatioun iwwer d'Liichtprofile vun de Galaxien, sou datt et eng wäertvoll Ressource gëtt fir d'Galaxien an der Géigend am Detail ze studéieren.

De SGA baut op Joerhonnerte vun Efforten fir den Nuetshimmel ze kartéieren. Et verbessert op fréier Galaxiskompilatiounen andeems se zouverlässeg Donnéeën iwwer Positiounen, Gréissten a Forme vu Galaxien ubitt, wärend och Entréen eliminéiert déi net Galaxien sinn, wéi Stären oder Artefakte.

Dës ëmfaassend Ressource wäert Fortschrëtter a verschiddene Branchen vun der Astronomie an Astrophysik féieren. Et hëlleft bei der Auswiel vu Galaxisproben fir geziilt Observatioun, verbessert d'Fuerschung iwwer Stärebildungsmuster a Galaxismorphologien, an dréit zum Verständnis vun der donkeler Matière Verdeelung am Universum bäi.

D'DESI Legacy Surveys, déi d'Donnéeën fir d'SGA zur Verfügung gestallt hunn, goufen mat modernsten Instrumenter op Teleskope vun NOIRLab operéiert. D'SGA, zesumme mat den DESI Legacy Imaging Surveys Daten, ass verfügbar fir d'astronomesch Gemeinschaft duerch NOIRLab's Community Science and Data Center.

Insgesamt ass de Siena Galaxy Atlas e mächtegt Tool dat Astronomen erlaabt eng grouss Sammlung vu Galaxien ze entdecken an ze studéieren, déi nei Abléck an d'Geheimnisser vum Universum ubidden.

