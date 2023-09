Nei Abléck an Neutrino Interaktiounen

Fuerschung op der Hokkaido Universitéit huet virdru ondetektéiert Interaktiounen tëscht Neutrinoen a Photonen entdeckt, déi fundamental Partikele vu Liicht an elektromagnetescher Stralung. Neutrinoen, flüchteg Partikelen, déi schwéier ze studéieren wéinst hirer minimaler Interaktioun mat anere Partikelen, si laang e Sujet vu Faszinatioun an der Welt vun der Physik. D'Resultater, publizéiert an der Zäitschrëft Physics Open, werfen Liicht op d'Quantemechanesch Interaktioune vun dëse mysteriéise Partikelen an hir potenziell Implikatioune fir eist Verständnis vun der Sonn an aner Stären.

Neutrinoen, elektresch neutral a bal masselos, si vill am Universum. Si streame vun der Sonn a groussen Zuelen a passen duerch d'Äerd an eise Kierper mat wéineg Effekt. Neutrinoen verstoen ass essentiell fir eist Wëssen iwwer Partikelphysik ze förderen an d'Validitéit vum Standardmodell ze testen.

Ënner normale Bedéngungen interagéiere Neutrinoen net mat Photonen. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher vun der Hokkaido Universitéit hunn entdeckt datt wann se a Plasma plazéiert ass, en Zoustand vun der Matière, déi ronderëm Stäre geschitt a sech duerch ioniséiertem Gas, Neutrinoen a Photonen charakteriséiert huet, inducéiert ka ginn, an den eenheetleche magnetesche Felder ze interagéieren. Dës Interaktioun gëtt méiglech gemaach duerch en theoretescht Phänomen, deen den elektroschwächen Hall-Effekt genannt gëtt, wou déi elektromagnéitesch a schwaach Kräfte an déi elektro-schwaach Kraaft fusionéieren.

D'Fuerscher hunn eng mathematesch Beschreiwung vun dëser onerwaart Neutrino-Photon Interaktioun entwéckelt, bekannt als Lagrangian, déi all bekannt Energiezoustand vum System ëmfaasst. Dës Entdeckung huet Implikatiounen iwwer fundamental Physik a kéint potenziell Abléck an d'Geheimnis vun der Solar Corona Heizung ubidden. D'Solarcorona, déi äusserst Atmosphär vun der Sonn, ass wesentlech méi waarm wéi d'Sonn Uewerfläch, an de Mechanismus hannert dëser Temperaturdifferenz ze verstoen huet d'Wëssenschaftler laang verwonnert. D'Interaktioun tëscht Neutrinoen a Photonen, wéi dës Fuerschung opgedeckt huet, kann Energie befreien, déi d'Solarcorona erhëtzt.

D'Team vun der Hokkaido Universitéit plangt hir Aarbecht weider ze maachen fir méi déif Abléck ze kréien, besonnesch iwwer d'Energietransfer tëscht Neutrinoen a Photonen ënner extremen Konditiounen. Andeems Dir déi komplex Interaktioune vun dësen elusive Partikelen entdecken, kënne mir nei Verständnis vum Universum a seng fundamental Bausteng opmaachen.

Quell: Hokkaido Universitéit