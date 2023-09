Ongewéinlech Hybrid Hummingbird entdeckt am Peru

En ni virdru dokumentéierten Hybrid Kolibri gouf am Cordillera Azul National Park an de peruaneschen Anden entdeckt. De Vugel ass e Resultat vun der Hybridiséierung vun zwou verschidden Arten gebierteg a westlech Südamerika: de Pink-throated Brilliant Kolibri an de Rufous-webbed Brilliant Kolibri. Dës Entdeckung fuerdert d'Notioun eraus datt getrennte Kolibrisaarten net interbreeden. Den Hybrid Vugel huet eng eenzegaarteg Gold-throated Faarf déi eng Kombinatioun vun de rosa Hals vu senger Elterendeel ass. Fuerscher spekuléieren datt Hybriden wéi dësen zu der Diversitéit vu strukturelle Faarwen bäidroe kënnen, déi iwwer de Kolibris Stammbaum fonnt goufen.

D'Federe kréien hir Basisfaarf vu Pigmenter, awer Kolibrisfiedere sinn iriséierend, dat heescht datt hir Faarf bestëmmt gëtt duerch wéi d'Liicht gebéit a gefiltert gëtt wéi et op d'Fiederzellen aus verschiddene Winkelen trefft. D'gold-throated Faarf vum Hybrid Kolibris ass e Resultat vun de komplexe Weeër, wéi iriséierend Fiederfaarwen bestëmmt ginn. D'Mëschung vun de komplexe Rezepter fir Fiederfaarf vu sengen zwou Elterenaarten huet zu der eenzegaarteger Faarf vun dësem Hybrid Vugel gefouert.

Hybrid Kolibris wéi dësen si seelen an hir Existenz stellt Froen iwwer d'Frequenz an d'Roll vun der Hybridiséierung an der Kolibris Evolutioun op. Dës Entdeckung huet nei Weeër vun der Enquête fir Fuerscher opgemaach a bitt Abléck an d'Komplexitéit vun der Kolibri Genetik a Faarf.

Quellen:

De Quellartikel vum Chicago's Field Museum ass mam Titel "Researchers Find Unusual Hybrid Hummingbird in Peru" a gouf an der Zäitschrëft Royal Society Open Science publizéiert.

Den Hattiesburg American, Deel vum USA TODAY Network, bitt zousätzlech Fakten iwwer Kolibris an Amerika.

Definitioun:

Hybridiséierung: De Prozess vun der Zucht tëscht Individuen vun zwou verschidden Arten oder genetesch ënnerschiddlech Populatiounen.

Quellen:

- Artikel: Fuerscher fannen ongewéinlech Hybrid Kolibris am Peru (Chicago's Field Museum)

- Artikel: 14 Fakten iwwer Kolibris (The Hattiesburg American, Deel vum USA TODAY Network)