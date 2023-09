Eng atemberaubend nei Foto vum Hubble Weltraumteleskop entdeckt eng schlank "Bréck" vu Gas, déi zwou fusionéierend Galaxien am Arp 107 System verbënnt. Si sinn ongeféier 465 Millioune Liichtjoer vun der Äerd ewech, dës kollidéierend Galaxien sinn duerch e schwaache Stroum vu Stëbs a Gas verbonnen.

D'Bild, opgeholl vun der Hubble's Advanced Camera for Surveys, weist déi méi grouss Galaxis op der lénker Säit. Dës Spiralgalaxis, bekannt als Seyfert-Galaxis, huet e prominente Spiralarm, dee graziéis ëm säi Kär brécht. Seyfert-Galaxien si besonnesch interessant, well trotz der Brillanz vun hirem aktive Kär Stralung aus der ganzer Galaxis beobachtet ka ginn. Op dëser Foto sinn d'Spiralkreesser vun der galaktescher Struktur kloer ze gesinn.

De galaktesche Kär vun enger Seyfert-Galaxis straalt e mächtege Glanz aus, deen aus der Matière entsteet, déi an dat supermassivt schwaarzt Lach a sengem Zentrum falen. Dës aktiv galaktesch Käre kënne Liicht ausstrahlen, dat d'kombinéiert Hellegkeet vun all de Stären an hire Gaaschtgalaxien iwwerschreift.

Wat déi méi kleng Galaxis ugeet, schéngt et e liichte Kär ze hunn, awer relativ däischter Spiralarm. Dëst ass well se lues a lues an déi gréisser Galaxis absorbéiert gëtt. D'Verbindung tëscht dësen zwou fusionéierende Galaxien ass delikat ënnert hinnen am Hubble-Bild suspendéiert.

Den Arp 107 ass Deel vun enger Grupp vu ongewéinleche Galaxien bekannt als Atlas of Peculiar Galaxies, zesummegestallt vum Halton Arp am Joer 1966. Dës nei Foto ass Deel vun engem lafende Beméihung fir manner bekannte Galaxien aus dem Arp-Katalog ze studéieren an hir spektakulär Schéinheet mat de Public.

Source: ESA (European Space Agency)