New Horizons Missioun fir de äusseren Sonnesystem weider ze entdecken

D'NASA New Horizons Missioun, déi ënner Iwwerpréiwung war fir potenziell Ofkierzung, huet e Réckstand kritt. Dr Nicky Fox, Associé Administrateur vun der NASA Science Mission Directorate, huet ugekënnegt datt d'Missiounsoperatioune bis op d'mannst d'Enn vum Joerzéngt weidergoen. Déi verlängert Operatiounen konzentréieren sech op multidisziplinär Wëssenschaft a weider bis d'Raumschëff aus der Kuiperceinture an 2028-2029 erausgeet.

D'New Horizons Missioun, déi am Joer 2006 gestart gouf, ass am Ufank laanscht geflunn an huet de Pluto System am Joer 2015 studéiert ier se an d'Kuiperceinture gaangen ass. Et ass am Joer 2019 laanscht de Kuiper Belt Object Arrokoth geflunn an huet zënterhier aner Himmelskierper am Sonnesystem exploréiert a studéiert. Mat senge Stëbsmiessungen, Sammelen vun heliophysikaleschen Donnéeën, a Sich no engem anere Fluchzil, huet d'Missioun bedeitend Bäitrag zu eisem Verständnis vum Sonnesystem gemaach.

De Kuipergurt ass eng gréisstendeels onerfuerscht Regioun déi äiseeg Kierper an Zwergplanéite wéi Pluto enthält. D'Studie vun dësen Objete gëtt wäertvoll Abléck an d'Origine vum Sonnesystem. D'Verlängerung vun der New Horizons Missioun erlaabt eng weider Exploratioun vun dëser Grenz.

Virdrun dëst Joer waren et Bedenken datt d'NASA hir proposéiert Ännerunge fir d'Missioun de Fokus op planetaresch Wëssenschaften ewechhuelen an dat aktuellt Wëssenschaftsteam ersetzen. Dës Propositioun gouf mat Oppositioun vum Missiounsteam a Membere vun der planetarescher Wëssenschaftsgemeinschaft begéint. E Kollektiv vu 25 prominente planetaresche Wëssenschaftler hunn e Protestbréif ënnerschriwwen, an d'National Space Society huet eng Petitioun initiéiert fir d'Sensibiliséierung an d'Ënnerstëtzung fir d'Missioun ze erhéijen.

D'Ëmsetzung vun de proposéierte Verännerungen hätt zum Verloscht vu wichtege wëssenschaftleche Fuerschungsméiglechkeeten gefouert. Den Haaptenquêteur Alan Stern betount déi eenzegaarteg Positioun vun New Horizons bei der Erreeche vun der Kuiper Belt Wëssenschaft an d'Fäegkeet vum Raumschëff fir wäit Objeten ze studéieren an no neie Fluchziler ze sichen.

D'Finanzéierung fir déi verlängert Missioun kënnt vun der Planetary Science Division vun der NASA, an de Programm gëtt zesumme vun der Planetary Science Division an der Heliophysik geréiert. De Budget Impakt a potenziell Auswierkungen op zukünfteg Projete bleiwen ze bewäerten.

Mat der Verlängerung vun der Missioun huet New Horizons d'Méiglechkeet fir weider zu eisem Verständnis vum baussenzege Sonnesystem bäizedroen. D'Raumschëff ass a gudder Gesondheet an huet d'Ressourcen fir gutt an d'Mëtt vun den 2050er ze bedreiwen. Wéi et seng Rees weidergeet, kann et souguer Abléck ubidden wéi se duerch d'Grenz zum interstellare Raum passéiert.

Quellen:

- D'NASA's New Horizons fir de baussenzege Sonnesystem weider ze entdecken

- NSS dréckt fir Dramatesch Downgrade vun der New Horizons Science Mission ze verhënneren