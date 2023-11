Den Alan Stern, e planetaresche Wëssenschaftler um Southwest Research Institute (SwRI) an Haaptenquêteur vun der New Horizons Missioun vun der NASA, ass amgaang säi Kandheetsdram ze erfëllen fir an de Weltraum ze goen. Op Virgin Galactic senger Galactic 05 Missioun wäert Stern zu der Crew op hirem fënnefte kommerziellen Fluch sinn. Hie wäert geschwënn an d'Ränge vun de wéinege bäitrieden, déi sech iwwer d'Äerdatmosphär gewascht hunn.

Virbereedung fir Raumfaart ass keng einfach Aufgab. Stern huet extensiv Ausbildung erlieft, dorënner dräi Zentrifuge Sessiounen an dräi High-Performance Jet Flich. D'Jetflich hunn hien op héije Beschleunigungsniveauen ausgesat, an huet säi Kierper gehollef sech un déi séier Geschwindegkeeten ze akklimatiséieren, déi während dem Start erlieft goufen. Wärend kierperlech usprochsvoll ass, mengt de Stern datt den eigentleche Fluch net sou ustrengend wäert sinn.

Während senger Carrière huet de Stern un dësem Moment geschafft. Hien Scuba Tauchen, ass op de Südpol gereest, gouf e kommerziellen Pilot, an huet souguer als Staat-zertifizéiert Emergency Medical Technician geschafft. Hien huet e puer Mol applizéiert fir en NASA Space Shuttle Missioun Spezialist ze ginn an ass en Affekot fir Wëssenschaftler fir iwwer kommerziell Raumfluch an de Weltraum ze reesen. Seng Efforten hunn gehollef de Fokus vu Firmen wéi Virgin a Blue Origin ze verschwannen vun nëmmen Catering un Touristen fir och Fuerscher an Educateuren z'ënnerhalen.

Fir dem Stern säi kommende Fluch huet hien aacht Ziler, déi vum SwRI festgeluecht goufen. De Fluch déngt als Virbereedung fir säin nächste suborbitale Fluch finanzéiert vun der NASA, déi sech eleng op Fuerschung konzentréiert. Während dem Fluch zielt hien sech mat der realer Erfahrung vertraut ze maachen an et mat den Trainingssimulatiounen ze vergläichen. De Stern wäert och e Bioharness droen fir säin Blutdrock an Häerzfrequenz ze iwwerwaachen. Dës Donnéeë ginn mat fréieren Tester verglach, déi wäertvoll Abléck fir zukünfteg Fuerschungsflich ubidden.

Trotz e puer Bedenken iwwer d'Risiken, iwwerschreift dem Stern seng Opreegung all Angscht. Seng gréisste Suerg ass krank ze ginn direkt virum Fluch. Wéi och ëmmer, mat senger Erfahrung vu méi wéi 24 Null-G Flich, bleift hien zouversiichtlech a seng Fäegkeet fir potenziell geféierlech Situatiounen ze handhaben.

FAQ:

