Genetesch Tools bidden Hoffnung fir d'Iwwerliewe vu Korallen am Zesummenhang mat wuessende Bedrohungen

Eng nei Etude suggeréiert datt genetesch Tools de Schlëssel kéinte sinn fir d'Korallestämme z'identifizéieren, déi déi bescht Chance hunn fir déi zerstéierend Effekter vun enger Krankheet ze widderstoen, déi momentan Karibik Reefs betraff sinn. D'Fuerschung beliicht d'Wiel, déi d'Mënschheet geschwënn muss maachen tëscht der Domestikatioun vu bestëmmte Korallenaarten oder se komplett aus den Ozeanen ze verschwannen.

D'Krankheet, bekannt als wäiss Band Krankheet, huet d'Korallgewebe zerstéiert a ganz Kolonien vu Korallen an der Karibik zënter den 1970er ëmbruecht. Wärend déi exakt Ursaach vun der Krankheet nach ëmmer onbekannt ass, hunn d'Wëssenschaftler de Verdacht datt eng Bakterie verantwortlech ass. D'Efforte fir d'Wäissbandkrankheet ze bekämpfen hunn d'Massproduktioun vu Korallen duerch Fragmentatioun an Erhuelung involvéiert, obwuel dës Method nëmmen d'Symptom adresséiert an net d'Ursaach vun der Krankheet.

Wéi och ëmmer, Wëssenschaftler vun der Northeastern University, Partnerschaft mat aneren, hunn eng Studie gemaach fir genetesch Mustere an der DNA vu verschiddene Korallen z'identifizéieren, déi e puer méi resistent géint d'Krankheet gemaach hunn wéi anerer. Si hunn lieweg Korallenproben aus 100 verschiddene Stämme vun Staghorn Korallen gesammelt an hunn se op eng Koralleschlämmung ausgesat, infizéiert mat der wäisser Bandkrankheet. Andeems Dir d'Performance vun de Korallen an d'genetesch Mustere vergläicht, konnten d'Fuerscher zéng Regiounen an de Korallegenomen identifizéieren, déi mat enger Fäegkeet ass fir d'Krankheet ze widderstoen.

Wärend 15 Korallestämme fonnt goufen als héich resistent, 31 haten duerchschnëttlech oder ënner der Moyenne Resistenz, mat 15 vun deenen déi héich ufälleg fir d'Krankheet waren. D'Resultater bidden Korallerkonservatiounsgruppen mat engem Tool fir Korallen ze screenen fir hir genetesch Schwachstelle fir d'Wäissbandkrankheet, fir datt nëmmen Krankheet-resistente Stämme a Korallenrestauratiounsefforten benotzt ginn.

Wéi och ëmmer, d'Fuerschung adresséiert net potenziell Nodeeler vu genetesche Mutatiounen. E puer Mutatiounen, déi eng Korallen resistent géint eng Zort Infektioun maachen, kënnen et och méi empfindlech fir aner Gefore maachen, wéi zum Beispill waarmt Waasser oder reduzéiert Fruchtbarkeet. Zukünfteg Studien wäerten d'genetesch Verbindungen tëscht Krankheetresistenz an Temperaturtoleranz ënnersichen.

An engem Kommentar, deen d'Studie begleet, proposéiere d'Korallwëssenschaftler Laura Mydlarz an Erinn Muller datt d'Fuerschung Hoffnung u Korallenrestauratiounsprogrammer ubitt fir méi elastesch Korallen ze wielen, déi d'Gefore besser widderstoen kënnen, déi aktuell Koralleriffer sinn. Wéi d'Gefore fir dës Riff verstäerken, mussen d'Efforte fir se ze konservéieren deementspriechend adaptéieren.

