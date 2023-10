En neien Atlas vu Galaxien bitt detailléiert Vue vun eise kosmesche Noperen

E kierzlech verëffentlechten Atlas erlaabt d'Benotzer den Nuetshimmel an eemolegen Detail ze entdecken, a liwwert e Räichtum vun Informatioun iwwer bal 400,000 grouss Galaxien. De Siena Galaxy Atlas (SGA) bitt opteschen an Infraroutbiller vu Multiwellenlängen, souwéi Liichtprofile, wouduerch et den éischte galakteschen Atlas ass, deen esou Donnéeën enthält. Den Atlas iwwerdeckt 20,000 Quadratgraden an ëmfaasst ongeféier d'Halschent vum Nuetshimmel.

Virdrun Zesummesetzunge vu galakteschen Date goufen dacks vu Feeler a Positiounen, Gréissten a Forme vu Galaxien geplot, souwéi d'Inklusioun vun net-galakteschen Objeten. Wéi och ëmmer, de SGA adresséiert dës Themen, bitt genee Positiounen, Gréissten an Hellegkeetsmiessunge fir eng grouss Probe vu Galaxien. Dëse Präzisiounsniveau war nach net zouverlässeg verfügbar fir sou eng grouss Sammlung vu Galaxien.

D'SGA Dataset ass d'Resultat vun dräi Scans, déi tëscht 2014 an 2017 als Deel vun den Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Surveys gemaach goufen. Teleskope vum NOIRLab vun der National Science Foundation, zesumme mam Steward Observatoire vun der University of Arizona an Daten vum NASA sengem WISE Satellit, goufen benotzt fir déi néideg Informatioun ze sammelen.

D'SGA liwwert net nëmme wäertvoll Donnéeën fir Astronomen, awer erlaabt och de Public d'Galaxien an der Géigend ze gesinn an z'identifizéieren. Den Atlas ass e wichtegt Instrument fir Musteren iwwer Populatiounen vun Objeten ze studéieren, transient Phänomener ze analyséieren, galaktesch Physik ze verstoen, a Wëssen iwwer d'Relatioun tëscht Galaxien an donkeler Matière auszebauen. Zousätzlech kann d'SGA zu engem bessere Verständnis vun der Verdeelung vu Galaxien an hirer Verbindung mat der pervasiv donkeler Matière bäidroen, déi den Universum dominéiert.

D'Verëffentlechung vum SGA's ëmfaassenden Datesaz gëtt erwaart e wesentlechen Impakt op béid astronomesch Fuerschung an dem Engagement vum Public mam Kosmos ze hunn. Elo, jidderee mat Interesse fir d'Geheimnisser vum Nuetshimmel ze entdecken kann Zougang zu dëser wäertvoll Ressource.

Quellen:

– Arjun Dey, Astronom vum NOIRLab vun der National Science Foundation

- Siena College Physik Professer a SGA Projet Lead John Moustakas

- NSF Program Director fir NOIRLab, Chris Davis