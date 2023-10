By

Eng banebriechend Etude vun Fuerscher vun der University of California San Diego gemaach huet bedeitendst Schrëtt gemaach fir den Afloss vu Gehirzellen op d'Entwécklung vu psychosozialen Behënnerungen wéi Schizophrenie, bipolare Stéierungen, Alzheimer Krankheet a grouss Depressioun ze verstoen. Andeems Dir iwwer 1.1 Millioune Gehirzellen iwwer 42 verschidde Gehirregiounen aus dräi Individuen analyséiert, huet d'Studie eng Kaart vum Geescht erstallt mat der Kraaft vun der kënschtlecher Intelligenz (AI).

D'Fuerscher hunn 107 verschidden Ënnertypen vu Gehirzellen identifizéiert an hir Korrelatioun mat neuropsychiatresche Krankheeten. Duerch d'Benotzung vu Maschinnléieren huet d'Studie och d'Risiko vun der Krankheetbelaaschtung an 19 neuropsychiatresche Spuren a Stéierunge festgeluegt, eng Chance fir méi effektiv Approche fir dës psychosozial Konditiounen unzegoen.

Et ass wichteg ze bemierken datt wärend all mënschlech Gehirzell déiselwecht DNA Sequenz enthält, verschidden Zellarten verschidde Genen a verschiddene Quantitéiten benotzen. Dës Diversitéit dréit zur Komplexitéit vum mënschleche Geescht bäi. Duerch d'Ënnerscheeder tëscht dësen Zelltypen ze verstoen, hoffen d'Fuerscher Abléck ze kréien wéi d'Gehir funktionnéiert an nei Methoden fir d'Behandlung vu psychosozialen Behënnerungen z'entwéckelen.

Professer Bing Ren, Senior Autor vun der Etude, erkläert datt de mënschleche Geescht net eenheetlech ass, mee e Mosaik vu verschiddenen Zelltypen. Kartéiere vun dësen verschiddenen Zelltypen an hir Interaktiounen ze verstoen wäert zu der Entdeckung vun neien Therapien féieren, déi spezifesch Zellarten, déi mat bestëmmte Krankheeten assoziéiert sinn, zielen.

Wärend dës Erkenntnisser als medizinesch bedeitend ugesi ginn, ass d'Rees fir de Geescht ze kartéieren an geziilten Therapien z'entwéckelen ass nach ëmmer a senge fréie Stadien. D'Fuerscher um UC San Diego kollaboréieren mat aneren Institutiounen fir Zellen aus multiple mënschleche Gehirer ze studéieren, mam Zil ze verstoen wéi d'Gehir während der Entwécklung ännert, iwwer d'Liewensdauer vun engem Individuum, a mat der Krankheet Fortschrëtt.

D'Prévalenz vu psychosozialen Behënnerungen gëtt erwaart eropzegoen, besonnesch mat der alternd Bevëlkerung vun Australien. Geziilte Therapien fir all Bedingung wäerten entscheedend sinn fir dës wuessend ëffentlech Gesondheetsprobleem unzegoen. Vun elo un existéieren iwwer 500 Aarte vu Psychotherapie fir verschidde Konditiounen unzegoen, an nei Approche fir Konditioune wéi PTSD hunn ëmmer méi Effektivitéit gewisen.

D'Komplexitéit vum mënschleche Geescht ze verstoen an d'Gehirzellen ze kartéieren liwwert wäertvoll Abléck an d'Biologie vun neuropsychiatresche Stéierungen, bitt Hoffnung op d'Entwécklung vu méi individuellen an effektiven Therapien. Wéi d'Fuerschung weidergeet, wäert e méi déif Verständnis vum Gehir a seng Aarbecht de Wee fir verbesserte Behandlungen a Rehabilitatioun fir déi, déi vu psychosozialen Behënnerungen betraff sinn.

Quellen:

- Universitéit vu Kalifornien San Diego

- Federal Treasury, Intergenerational Bericht 2023