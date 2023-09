Sinn Schätzunge vum Waasseräis um Mound ze héich?

By

Eng rezent Etude gefouert vum Dr Raluca Rufu vum Southwest Research Institute weist datt de Mound seng permanent shadowed Regiounen (PSRs), e puer vun de kälteste Flecken am Sonnesystem, vläicht net sou al sinn wéi virdru gegleeft. Dës PSRs, déi um Moundpole lokaliséiert sinn, sinn Gebidder wou Sonneliicht ni d'Buedem vun déiwe Krateren erreecht, a flüchteg Chemikalien, dorënner Waasseräis, fangen.

D'Berechnunge vum Team suggeréieren datt déi meescht vun de PSRs vum Mound net méi wéi ongeféier 3.4 Milliarde Joer al sinn a relativ jonk Oflagerunge vu Waasseräis kënne enthalen. Dës Entdeckung huet bedeitend Implikatioune fir eist Verständnis vu Waasserressourcen um Mound, déi als entscheedend ugesi ginn fir nohalteg Moundfuerschung an zukünfteg Weltraummissiounen.

D'Präsenz vu Waasseräis um Mound ass laang interessant fir Wëssenschaftler. Säin Potenzial als Ressource fir Astronauten kéint d'Produktioun vu Rakéite-Dreifstoff erméiglechen an d'Liewensënnerstëtzungssystemer erhalen. Wéi och ëmmer, den Alter vun de PSRs, wou Waasseräis ugeholl gëtt agespaart ze sinn, gouf virdru scho vill méi al geschat.

Wann d'PSRs wierklech méi jonk sinn wéi virdru geduecht, géif et heeschen, datt déi aktuell Schätzunge vum Waasseräis um Mound iwwerschätzt kënne ginn. Dëst stellt Froen iwwer d'Machbarkeet fir dës Ressourcen fir zukünfteg Moundmissiounen ze benotzen. Weider Fuerschung an Exploratioun wäerte gebraucht ginn fir de richtegen Ausmooss an d'Disponibilitéit vum Waasseräis um Mound ze bestëmmen.

D'Studie vum Dr Raluca Rufu an hirem Team beliicht d'Noutwendegkeet fir weider wëssenschaftlech Untersuchung vun de PSRs vum Mound. Den Alter an d'Zesummesetzung vun dëse Regiounen ze verstoen ass wesentlech fir zukünfteg Missiounen ze plangen an d'Moundressourcen effektiv ze benotzen.

Quellen:

- NASA

- Südwesten Fuerschung Institut