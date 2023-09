Den Universum besteet aus 69% Däischter Energie, Nei Miessung bestätegt

Astronomen hunn festgestallt datt däischter Energie ongeféier 69% vun der totaler Matière-Energiedicht vum Universum ausmécht. Dëst léisst déi reschtlech 31% op normal Matière (wéi Stären, Galaxien an Atomer) an donkel Matière, eng mysteriéis Form vu Matière, déi den Universum duerch d'Schwéierkraaft beaflosst.

Däischter Energie ass eng onbekannt Kraaft verantwortlech fir d'beschleunegt Expansioun vum Universum, wärend däischter Matière eng Gravitatiounskraaft ass, déi net duerch aktuell Theorien erkläert ka ginn. Wëssenschaftler gleewen datt ongeféier 80% vun der Matière am Universum aus donkeler Matière besteet, de Rescht ass regelméisseg oder 'baryonesch' Matière.

Fir d'Matière-Energie-Dicht vum Universum ze moossen, hunn Astronomen Galaxiëcluster benotzt. Andeems d'Zuel an d'Mass vun de Galaxien an engem Stärekoup mat numeresche Simulatioune vergläicht, kënnen d'Wëssenschaftler d'Proportiounen vu Matière an Energie berechnen. Dës Method baséiert op der Tatsaach, datt Galaxiëkoup aus Matière entstane sinn, déi iwwer Milliarde Joer ënner Schwéierkraaft zesummegefall ass.

D'Fuerscher hunn eng Technik genannt GalWeight benotzt fir d'Mass vu Galaxiëcluster an hirer Datebank ze schätzen. Si hunn dunn Simulatioune mat ënnerschiddleche Verhältnisser vun donkeler Energie a Matière gemaach a fonnt datt en Universum, deen aus 31% Matière besteet, am beschte mat den observéierte Galaxiscluster entsprécht. Dës Miessung ass am Aklang mat fréiere Studien an aner Miessunge vun der Matière-Energiedicht.

Dës Fuerschung gëtt wäertvoll Abléck an d'Zesummesetzung vum Universum an hëlleft Wëssenschaftler d'Natur vun donkel Energie verstoen. Et verbessert och eist Verständnis vun der Expansioun vum Universum, mat potenziellen Implikatioune fir seng Zukunft.

