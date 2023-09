Kënschtlech Intelligenz erkennt biologesch Signaler an antike Proben mat 90% Genauegkeet

Wëssenschaftler hunn eng kënschtlech Intelligenz (AI) Method entwéckelt, déi subtil Differenzen a molekulare Musteren entdecken kann, déi indikativ fir biologesch Signaler an antike Proben sinn. Dësen Duerchbroch bréngt Hoffnung fir d'Erkennung vum Liewen op anere Planéiten. Den AI System, dee mat 134 Proben trainéiert gouf, huet biotesch Proben erfollegräich identifizéiert an huet se vun abiotesche Systemer mat 90% Genauegkeet ënnerscheet.

D'Fuerscher gleewen datt d'Chimie vum Liewen grondsätzlech vun där vun der onaniméierter Matière ënnerscheet, an datt et "chemesch Liewensregele" gëtt, déi d'Diversitéit an d'Verdeelung vu Biomolekülen beaflossen. Andeems Dir dës Regelen ofleet, kënnen d'Wëssenschaftler subtil Zeeche vum Liewen op anere Welten entdecken. D'AI Method baséiert op der Iddi datt Biomoleküle Informatioun iwwer déi chemesch Prozesser behalen déi se produzéiert hunn. Dofir, wann d'Liewen op anere Planéiten existéiert, ass et méiglecherweis ähnlech ënnerschiddlech Musteren ze weisen, déi mat AI quantifizéiert kënne ginn.

Dës nei Method huet d'Potenzial fir an d'Sensoren vun zukünftege Roboter Weltraumfuerer, wéi Lander a Rover um Mound a Mars, agebaut ze ginn. Et kéint och op Raumschëffer benotzt ginn, déi potenziell bewunnbar Welte wéi Enceladus an Europa kreéieren. Zeeche vum Liewen op anere Planéiten z'entdecken ass eng komplex Aufgab, well organesch Moleküle, déi d'Liewen indicéieren, mat der Zäit ofbauen.

Zousätzlech zu sengem Potenzial fir extraterrestresch Exploratioun, kann d'AI Method benotzt ginn fir antike Proben op der Äerd ze studéieren. Zum Beispill kann et benotzt ginn fir déi 3.5 Milliarde Joer al Fielsen a Western Australia ze analyséieren, déi geduecht sinn déi eelst Fossilien vun der Welt ze halen. D'Präsenz vu Bakterien an dëse Fielsen géif suggeréieren datt d'Liewen op der Äerd vill méi fréi gebrach ass wéi virdru gegleeft.

Dës Fuerschung bitt spannend Méiglechkeeten fir d'Beräich vun der Astrobiologie. Andeems Dir kënschtlech Intelligenz mat fortgeschratt Sensoren kombinéiert, kënnen d'Wëssenschaftler ee Schrëtt méi no sinn fir déi al Fro ze léisen: si mir eleng am Universum?

