En neie Modell fir eng verbessert Representatioun vu Black Carbon a Globale Klimamodeller

Fuerscher hunn Mängel an der Representatioun vu schwaarze Kuelestoff (BC), e wichtege Bestanddeel vun atmosphäreschen Aerosolen, an aktuellen globalen Klimamodeller (GCMs) identifizéiert. Eng rezent Etude vum Chen et al. ënnersicht d'mikrophysikalesch an optesch Eegeschafte vu BC, déi seng Stralungseffekter beaflossen, a proposéiert e verbesserten Aerosol opteschen Modell fir dës Mängel unzegoen.

BC ass bekannt fir seng staark Liichtabsorptiounsfäegkeeten a säi Bäitrag zu der Klimaerwiermung. Wéi och ëmmer, d'Absorptiounseffizienz an d'global Erwiermungseffekter vun Aerosolen goufen an GCMs iwwerschätzt wéinst der inadequater Representatioun vun de komplexe Vermëschungszoustand vu BC.

Chen et al. analyséiert Multi-Quell Observatioune vun Partikelgréisst Verdeelung a Vermëschung Staat Schlëssel BC Eegeschafte ze identifizéieren déi bedeitend Impakt seng stralingseffekter. Si hunn dunn e verbesserten Aerosol opteschen Modell entwéckelt, deen dës Eegeschafte besser op Basis vun den Observatioune berücksichtegt. Dëse verstäerkte Modell gouf duerno an engem GCM ëmgesat.

D'Fuerscher hunn d'Performance vum neie Modell mat Feldobservatiounen evaluéiert. D'Resultater weisen datt déi virausgesot BC Absorptioun vun de verbesserte Representatioune méi enk mat de globale BC Observatiounen ausgeriicht ass. Dëst gouf zu der méi genee Viraussoe vu BC-verbonne mikrophysikaleschen a Mëschungseigenschaften zougeschriwwen.

Ausserdeem hunn d'Fuerscher festgestallt datt d'verbesserte Representatioun vu BC zu enger Reduktioun vu senger Stralungsforcung a Klimaeffekter ëm bis zu 24 Prozent gefouert huet. Dëst beliicht d'Wichtegkeet fir BC an GCMs präziist ze representéieren fir méi zouverlässeg Klimaprojektiounen.

Dës Etude, mam Titel "En Aerosol opteschen Modul mat Observatiounsbeschränkter schwaarze Kuelestoffeigenschaften fir global Klimamodeller", gouf am Journal of Advances in Modeling Earth Systems publizéiert.

Zum Schluss, Chen et al. hunn e verbesserte Modell entwéckelt fir BC an GCMs ze representéieren, fir Mängel an de mikrophysikaleschen an opteschen Eegeschafte vu BC ze adresséieren. D'Resultater weisen datt dës verstäerkte Representatioun zu engem besseren Accord mat globalen Observatiounen an enger Reduktioun vun de Klimaeffekter vu BC féiert. Dës Fuerschung dréit zu eisem Verständnis vun der Roll vum BC am Klimawandel bäi a bitt e wäertvollt Instrument fir d'Klimaprojektioun ze verbesseren.

Quellen:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). En Aerosol opteschen Modul mat Observatioun-beschränkt schwaarz Kuelestoff Eegeschafte fir global Klima Modeller. Journal vun Fortschrëtter an Modeller Äerd Systemer, 15, e2022MS003501.