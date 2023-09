Nei Entdeckung: Tryptophan am Weltraum entdeckt, proposéiert d'Prévalenz vun Aminosaieren a Stärebildungsregiounen

Eng rezent Etude vun der Astrophysikerin Susana Iglesias Groth, vum Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), huet d'Detektioun vum Tryptophan an enger Stärebildungsregioun mam Numm IC 348 opgedeckt, am Stärebild Perseus. Tryptophan ass eng wesentlech Aminosäure déi néideg ass fir Proteinsynthese, an dëst ass déi éischte Kéier datt et am interstellare Raum identifizéiert gouf.

Duerch d'Analyse vun Daten, déi vum Spitzer Space Observatory gesammelt goufen, goufen iwwer zéng Emissiounsbanden am Zesummenhang mam Tryptophan identifizéiert, wat seng Präsenz am IC 348 bestätegt. Dës Entdeckung ass bedeitend well keng aner Aminosäuren bestätegt goufen an all aner Stärebildungsregioun ze existéieren. .

Den Iglesias Groth suggeréiert datt d'Präsenz vum Tryptophan, a méiglecherweis aner Aminosäuren, am Gas, aus deem Stären a Planéiten entstinn, heefeg kënne sinn. Ausserdeem gëtt ugeholl datt dës Aminosäuren potenziell de Gas a protoplanetaresche Scheiwen an d'Atmosphäre vu jonken Exoplanéiten beräichere kënnen, wat eventuell eng Roll beim Entstoe vum Liewen spillen.

D'Temperatur bei där Tryptophan am Gas vum IC 348 existéiert gouf op ongeféier 280 Kelvin geschat, wat ähnlech ass wéi d'Temperaturen, déi fir molekulare Waasserstoff a Waasser am interstellare Medium vun der selwechter Regioun gemooss ginn. Zousätzlech gouf d'Heefegkeet vum Tryptophan als ongeféier zéng Milliarde Mol manner fonnt wéi dee vu molekulare Waasserstoff.

Dës Entdeckung huet Implikatioune fir eist Verständnis vun den Urspronk an d'Prévalenz vum Liewen am Universum. D'Präsenz vun Aminosäuren, de Bausteng vun Proteinen, a Stärebildungsregiounen suggeréiert datt d'Entwécklung vu liewegen Organismen an eiser Galaxis méi heefeg ka sinn wéi virdru virausgesot. Weider Fuerschung wäert néideg sinn fir d'Präsenz vun aneren Aminosäuren an hir Roll an der Bildung vum Liewen ze entdecken.

