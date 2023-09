Ultra-niddereg Stralungskabel fir Neutrino- an Däischter Matièredetektoren

Fuerschungsteams weltwäit schaffen fir extrem selten Eventer z'entdecken, déi Abléck an d'Origine an d'Natur vun der Matière am Universum kënne bidden. Wéi och ëmmer, si stellen Erausfuerderunge wéinst Hannergrondgeräischer an Interferenz vu kosmescher Stralung. Eng Quell vun Interferenz kënnt aus natierlecher Radioaktivitéit bannent der Elektronik benotzt fir potenziell Signaler opzehuelen. Fir dëst Thema unzegoen, huet e Team am Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) elektronesch Kabele mat ultra-pure Materialien entwéckelt, déi ganz niddereg Niveaue vu radioaktiven Verschmotzungen hunn.

D'Kabelen, erstallt an Zesummenaarbecht mat Q-Flex Inc., hunn Uwendungen an Neutrino- an donkel Matière Experimenter, souwéi potenziell Notzung fir d'Stéierungen an zukünfteg Quantecomputer ze reduzéieren. D'Fuerscher konnten Kabelen produzéieren déi honnert Mol méi niddereg sinn an radioaktive Verschmotzungen wéi kommerziell verfügbar Optiounen. Dësen Duerchbroch mécht nei Méiglechkeete fir sensibel Physikexperimenter op, wou souguer Minutte vu Kontaminatioun elusive Signaler maskéiere kënnen.

Fir Ultra-Rengheet z'erreechen, huet d'Team d'Kontaminatiounsniveauen vun Uran, Thorium a Kalium bei all Schrëtt vum Kabelproduktiounsprozess evaluéiert. Besonnesch Botzen a Fabrikatiounstechnike goufen entwéckelt fir d'Kontaminatioun op onbedeitend Niveauen ze reduzéieren. Déi doraus resultéierend Kabelen sinn elo sou fräi vun kontaminéierte datt se net d'Operatioun vun nächst Generatioun donkel Matière an Neutrino Experimenter wäert Afloss.

Duerch d'Minimaliséierung vun der Interferenz vun der Hannergrondstralung erhéijen dës niddereg-Radioaktivitéitskabel d'Sensibilitéit vun den Experimenter a bidden méi Flexibilitéit am Detektordesign. Dëst bréngt d'Fuerscher méi no fir extrem seelen Eventer z'entdecken, déi hëllefe kéinte Mystèren iwwer däischter Matière an d'Existenz vun der Matière am Universum léisen.

Neutrinoless duebel Beta Zerfall, e rare nuklearen Zerfall, an d'Existenz vun donkel Matière sinn fundamental Froen déi dës Experimenter Zil ze äntweren. D'Detectioun vun dësen elusiven Eventer huet de Potenzial fir eist Verständnis vum Universum ze revolutionéieren. D'Entwécklung vun ultra-niddereg Stralungskabel ass e wesentleche Schrëtt fir dës Duerchbroch z'erreechen.

