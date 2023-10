Pollen, Sporen a Bakterien spillen Schlësselroll an der Äisbildung an Arktesche Wolleken, Studien fonnt

Eng rezent Etude vun enger internationaler Team vu Wëssenschaftler huet déi bedeitend Roll opgedeckt déi biologesch Partikelen, dorënner Pollen, Spore a Bakterien, bei der Bildung vun Äis bannent Arktesche Wolleken spillen. Verëffentlecht an Nature Communications, hunn d'Resultater wäitreechend Implikatioune fir d'Klimawëssenschaft an eist Verständnis vum séier verännerende Arktesche Klima.

D'Fuerschung gouf iwwer e puer Joer am Zeppelin-Observatoire gemaach, deen um wäitem norwegesche Archipel Svalbard an der Héicharktis läit. Mat enger sensibeler optescher Technik baséiert op Liichtstreet an UV-induzéierter Fluoreszenz konnten d'Fuerscher dës biologesch Partikelen individuell identifizéieren an zielen. Dës Präzisioun war entscheedend wéinst de minuscule Konzentratioune, an deenen dës Partikele fonnt ginn.

D'Studie huet d'saisonal Dynamik vu biologesche Partikel exploréiert an etabléiert Korrelatiounen mat Variablen wéi Schnéi Cover, Temperatur a meteorologesch Parameteren. D'Präsenz vun dëse Partikele gouf bestätegt duerch Methoden wéi Elektronenmikroskopie an d'Detektioun vu spezifesche Substanzen wéi Zockeralkoholverbindungen.

D'Fuerschung konzentréiert sech och op d'Verständnis vun Äisnukleatioun, wat sech als eng Erausfuerderung bewisen huet. Zwou Methoden goufen benotzt, mat der Sammlung vu Partikelen op Filteren a spéider Laboranalyse. Andeems d'Filtere zousätzlech Heizung ënnerworf hunn, konnten d'Fuerscher de proteinhaltege Bestanddeel vun Äis-Kärpartikelen identifizéieren, wat hir biologesch Hierkonft beliicht huet.

D'Resultater vun dëser Etude hunn wichteg Implikatioune fir d'Klimawëssenschaft, well se Abléck an d'Origine an d'Eegeschafte vu biologeschen an Äiskärnende Partikelen an der Arktis ubidden. Dës Informatioun kéint d'Representatioun vun Aerosol-Wollek Interaktiounen a Klimamodeller verbesseren an Onsécherheeten an anthropogene Stralungsforcéiere Schätzunge reduzéieren.

Mat der Arktis erliewen Erhéigung vun oppenen Ozeangebidder a schneefreien Tundra, déi allebéid Quelle vu biologesche Partikelen sinn, e méi déif Verständnis vun der Bezéiung tëscht dëse Partikelen a Wolleken ze kréien ass entscheedend fir déi lafend an zukünfteg Transformatiounen an der Regioun ze verstoen.

Referenz:

"Regional Quelle Bioaerosole fueren Héichtemperatur Äis-Kärpartikelen an der Arktis" - Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41696-7