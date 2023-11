Entdeckt d'Geheimnisser vun enger Himmelshand

By

D'NASA banebriechend Röntgenteleskope hunn d'Welt erëm iwwerrascht mat hirer leschter Entdeckung - eng begeeschtert schéin handgeformt Struktur an der Tiefe vum Weltraum. D'Bild, déi d'Teleskope festgeholl hunn, enthüllt d'Skelett-Iwwerreschter vun engem zesummegefallene Stär, ëmgewandelt an en Neutronestär, an ëmgi vun engem faszinéierende "Pulsar-Windniwwel".

D'Hand a Fro ass entstanen aus engem Stär, deen säin Atomkraaftstoff viru ronn 1,500 Joer erschöpft huet, wouduerch en op sech selwer zesummegebrach ass an zu engem Neutronestär verwandelt. Dëst kataklysmescht Evenement huet onendlech Konditiounen erstallt, dorënner d'Entstoe vun engem Pulsarwandniwwel - en intense Wand, dee vill vun ierdesche Phänomener ënnerscheet.

Dat faszinéierend Bild, dat 16,000 Liichtjoer vun der Äerd ewech am MSH 15-52 Pulsar Wandniwwel läit, gouf fir d'éischt vum Chandra Röntgenobservatoire vun der NASA am Joer 2001 ageholl. Explorer (IXPE), huet eng méi detailléiert Vue während senger 17-Deeg Observatioun geliwwert - wat dem Teleskop déi verlängert Untersuchung vun engem eenzegen Objet zënter Dezember 2021 markéiert.

Duerch hir Analyse hunn d'Wëssenschaftler entdeckt datt de Floss vun helle Röntgenstrahlen vum Pulsar op den "Handgelenk" vum Niwwel ausstraalt. D'Date weisen op eng niddreg Polariséierung um Hierkonft vum Jet, haaptsächlech wéinst der turbulenter Natur vun der Regioun. Wéi d'Partikel duerch den Niwwel reesen, profitéieren se Energieverstäerkungen a komplexe turbulenten Gebidder a navigéiere Richtung Regiounen mat méi eenheetleche Magnéitfelder - speziell laanscht d'Handgelenk, Fanger an Daumen.

D'Resultater, viru kuerzem am The Astrophysical Journal publizéiert, werfen neit Liicht op dat komplizéierten Zesummespill tëscht Magnéitfelder, Partikelen an Energiefloss bannent Himmelsobjekter. Dës banebriechend Fuerschung beräichert net nëmmen eist Verständnis vum Kosmos, awer weist och wéi Röntgentechnologie verstoppte Geheimnisser entdecken kann.

Fir méi iwwer d'Wonner vun der Technologie a Wëssenschaft ze léieren, liest weider Indiatimes.com. Vergiesst net Är Gedanken iwwer dës beandrockend Entdeckung an de Kommentaren hei drënner ze deelen.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wat ass en Neutronestär?

A: En Neutronestär ass en extrem dichten Himmelsobjet, deen entsteet wann e massive Stär ënner sengem eegene Gravitatiounszuch zesummebréngt nodeems hien säin Atomkraaftstoff ausschalt.

Q: Wat ass e Pulsarwandniwwel?

A: E Pulsar-Windniwwel ass e Raumgebitt, deen e Pulsar ëmginn an en héijen Energiewand enthält, deen aus geluedenen Partikelen aus dem Pulsar emittéiert ass.

Q: Wat ass Röntgenpolariséierung?

A: Röntgenpolariséierung bezitt sech op d'Orientéierung vun elektresche Felder an der Röntgenstralung, déi wäertvoll Informatioun iwwer d'Magnéitfeld vun der Röntgenquell liwwere kann.

Q: Wéi wäit ass de MSH 15-52 Pulsar Wandniwwel vun der Äerd?

A: De MSH 15-52 Pulsarwandniwwel läit ongeféier 16,000 Liichtjoer vun der Äerd ewech.

Q: Wat huet den neiste Röntgenteleskop vun der NASA, den IXPE, iwwer d'handgeformte Struktur opgedeckt?

A: Den IXPE huet déi éischt Magnéitfeldkaart vum handfërmege Niwwel zur Verfügung gestallt. D'Röntgenstrahlen, déi duerch gelueden Partikelen, déi laanscht d'Magnéitfeld reesen, generéiert ginn, ginn dem Niwwel säi knochenähnlechen Ausgesinn.