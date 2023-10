NASA Ingenieuren huelen Schrëtt fir d'Liewensdauer vun der Voyager Missioun ze verlängeren

D'NASA Ingenieuren implementéiere Moossname fir sécherzestellen datt d'Voyager Raumschëff, déi am Joer 1977 gestart gouf, hir interstellar Exploratioun fir vill méi Joer weiderféiert. Ee vun den Efforten adresséiert d'Akkumulation vu Brennstoffreschter bannent schmuele Réier an den Thrusters, déi vital sinn fir d'Raumschëffantennen op d'Äerd ze halen.

Fir dëst Thema ze bekämpfen, huet d'Missioun e Software Patch implementéiert fir e Widderhuelung vun engem Glitch ze verhënneren, deen d'lescht Joer Voyager 1 beaflosst. Dëse Patch ass virgesinn fir de Voyager 1 a säin Zwilling, Voyager 2, ze schützen aus dem selwechte Glitch erëm ze erliewen.

D'Thrusters op der Voyager Raumschëff sinn entscheedend fir d'Kommunikatioun mat der Äerd z'erhalen. Fir den Opbau vun Drivstoffreschter an de schmuele Réier ze reduzéieren, gëtt d'Raumschëff erlaabt e bësse méi wäit an all Richtung ze rotéieren, ier d'Thrusters ofgeschoss ginn. Dëst wäert d'Frequenz vun Thruster Feieren reduzéieren. D'Upassunge vum Thruster-Rotatiounsberäich goufe gemaach andeems Dir Kommandoen am September an Oktober geschéckt huet, an d'Raumschëff kann elo bal 1 Grad méi wäit an all Richtung bewegen wéi virdrun.

D'Team erwaart datt dës Moossnamen déi komplett Verstoppung vun den Thruster-Dreifstoff-Inlet-Röhre fir op d'mannst fënnef Joer verspéiten, eventuell nach méi laang. Zousätzlech Schrëtt kënnen an Zukunft geholl ginn fir d'Liewensdauer vun den Thruster weider ze verlängeren.

Zousätzlech fir den Thruster opzebauen, hunn d'NASA Ingenieuren e Software Patch erstallt fir e Problem ze fixéieren, deen e falsche Statusbericht vum Voyager 1 sengem Bordcomputer am Joer 2022 verursaacht huet. vun de Sonden.

Voyager 1 a Voyager 2 hunn eng beandrockend Distanz gereest, mat Voyager 1 iwwer 15 Milliarde Meilen an Voyager 2 erreecht iwwer 12 Milliarde Meilen vun der Äerd. Wéinst dem Alter vun der Raumschëff an der bedeitender Lagzäit an der Kommunikatioun besteet e Risiko datt de Patch ongewollt Effekter hätt. Fir dëse Risiko ze reduzéieren, kritt de Voyager 2 als éischt de Patch an déngt als Testbett fir säin Zwilling.

D'Voyager-Missioun, ursprénglech nëmme fir véier Joer geplangt, huet hir ursprénglech Ziler wäit iwwerschratt. Zousätzlech fir de Saturn a Jupiter ze besichen, gouf Voyager 2 déi éischt Raumschëff, déi den Uranus an den Neptun begéint huet. D'Missioun gouf spéider verlängert fir d'Sonden iwwer d'Heliosphär ze schécken, d'Schutzblase vu Partikelen a Magnéitfelder erstallt vun der Sonn. Voyager 1 erreecht d'Heliopause am Joer 2012, gefollegt vum Voyager 2 am Joer 2018.

D'Voyager-Missioune sinn e bedeitende Bestanddeel vum NASA Heliophysics System Observatory, gesponsert vun der Heliophysics Division vun der Science Mission Directorate zu Washington. Caltech's Jet Propulsion Laboratory gebaut a bedreift d'Voyager Raumschëff.

