D'Ingenieure fir d'NASA Voyager Missioun implementéiere Moossname fir sécherzestellen datt d'Voyager 1 a Voyager 2 Raumschëffer weider den interstellare Raum fir déi kommend Joeren entdecken. Ee Fokus vun hiren Efforten ass d'Bekämpfung vu Brennstoffreschter, déi sech a schmuele Réier an e puer vun den Thruster op der Raumschëff accumuléiert hunn. Dësen Opbau kann d'Fäegkeet vun den Thruster stéieren fir d'Antennen op d'Äerd ze halen fir d'Kommunikatioun. D'Team mécht Schrëtt fir den Opbau ze luesen andeems d'Raumschëff e bësse méi wäit an all Richtung rotéiere léisst, ier d'Thrusters ofgeschoss ginn, wat d'Frequenz vun de Schéissen reduzéiert. Dës Upassunge goufen suergfälteg geplangt fir den Impakt op d'Missioun ze minimiséieren an d'Sammlung vu wäertvollen wëssenschaftlechen Donnéeën ze garantéieren.

D'Team vun Ingenieuren lued och e Software Patch erop fir de Widderhuelung vun engem Glitch ze verhënneren, deen d'lescht Joer op Voyager 1 geschitt ass. De Glitch gouf verursaacht duerch d'Astellung Artikulatioun a Kontrollsystem (AACS) falsch Kommandoen. De Patch soll d'Raumschëff an Zukunft schützen an hir Operatiounen esou laang wéi méiglech garantéieren. Et gouf extensiv iwwerpréift a gepréift fir all Risiken ze reduzéieren déi aus hirer Ëmsetzung entstinn. Voyager 2 kritt de Patch als éischt als Testbett ier en op Voyager 1 applizéiert gëtt, dee méi wäit vun der Äerd ass an dofir méi wäertvoll Donnéeën hält.

Voyager 1 a Voyager 2 hu scho grouss Distanzen vun der Äerd gereest, mat Voyager 1 iwwer 15 Milliarde Meilen ewech an Voyager 2 iwwer 12 Milliarde Meilen ewech. D'Missiouns-Team erwaart datt mat den ëmgesate Moossnamen d'Raumschëff fir op d'mannst fënnef Joer weider funktionnéiert, wann net méi. D'Voyager-Missioune liwweren wäertvoll Daten iwwer den interstellare Raum a si bedeitend Meilesteen an der Weltraumfuerschung ginn.

