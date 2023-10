By

D'NASA dréckt weider d'Grenze vun der Weltraumfuerschung mat enger ganzer Rei vu kommende Missiounen, déi an de kommende Méint geplangt sinn. Wärend e puer scho gedeckt goufen, sou wéi den Atmospheric Waves Experiment (AWE) an d'Artemis II Missioun, gëtt et eng aner spannend Missioun um Horizont: d'Space X Crew-8 Missioun.

Geplangt fir Mëtt Februar 2024, ass d'Crew-8 Missioun Deel vum NASA Commercial Crew Programm a wäert e Crew Fluch op d'International Space Station (ISS) involvéieren. Dëst markéiert den aachten operationellen NASA Commercial Crew Fluch deen e Crew Dragon Raumschëff benotzt, wat et e bedeitende Meilesteen an de Raumfuerschungsefforten vun der Agence mécht.

D'Crew fir d'Missioun gouf suergfälteg ausgewielt, a besteet aus den NASA Astronauten Matthew Dominick (Kommandant), Michael Barratt (Pilot), Jeanette Epps (Missiounsspezialist), a Roscosmos Kosmonaut Alexander Grebenkin (Missiounsspezialist). Zesummen wäerte si hir Expertise bäidroen an op dës banebriechend Rees starten.

Nieft der Crew-8 Missioun huet d'NASA e gepackten Zäitplang fir 2024. De Starline Crew Flight Test (CFT) ass geplangt fir Mëtt Abrëll, gefollegt vun der Crew-9 Missioun Mëtt August. Ausserdeem ass d'10.

Wéi d'NASA sech op dës Missiounen virbereet, sinn routinéiert Ënnerhalt a Veraarbechtung vun der Crew-8 Space X Falcon 9 Rakéit an Dragon Raumschëff amgaang. D'Opmierksamkeet op Detailer garantéiert datt all Systemer an engem optimalen Zoustand sinn, fir en erfollegräiche Start a Missioun ze garantéieren.

Mat all Missioun dréckt d'NASA d'Grenze vum mënschleche Wëssen a dréit d'Mënschheet weider an de Kosmos. Dës zukünfteg Missiounen representéieren d'Agence hir onermiddlech Verfollegung vu wëssenschaftlecher Entdeckung a baue de Wee fir zukünfteg Weltraumfuerschungsbestriewungen.

