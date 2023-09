Den NASA Astronaut Frank Rubio huet de Rekord fir déi längst Dauer Missioun vun engem US Astronaut gebrach nodeems hien am Weltraum gestrand war. De Rubio sollt sechs Méint nom Start op d'International Space Station (ISS) am September 2022 op d'Äerd zréckkommen. Eng Feelfunktioun während senger Retourfahrt huet hien awer an enger niddereger Äerdëmlafbunn gestoppt, wat säin Openthalt op iwwer ee Joer verlängert huet. Um Méindeg huet de Rubio de fréiere Rekord vun 355 Deeg vum Mark Vande Hei am Joer 2022 iwwerschratt. Hie soll net méi fréi wéi de 27. September op d'Äerd zréckkommen, wat am Ganzen 371 Deeg an der Äerdëmlafbunn markéiert. Dës Erreeche mécht hien och zu engem vu nëmme sechs Leit fir e Joer am Weltall ze verbréngen.

An engem Interview mam ABC's Good Morning America huet de Rubio d'Bedeitung vu senger verlängerter Zäit am Weltraum beliicht. Hien huet d'Wichtegkeet betount fir ze verstoen wéi de mënschleche Kierper sech adaptéiert an aushält fir d'Performance während zukünfteg Weltraumfuerschungsmissiounen op de Mound, de Mars an doriwwer eraus ze optimiséieren. Dem Rubio seng Rees op d'ISS war eenzegaarteg well hien den éischten US Astronaut gouf fir op enger russescher Sojus-Rakéit zanter Abrëll 2021 ze reiden. Dëst war Deel vun engem Sëtzaustauschofkommes tëscht NASA a Roscosmos.

Den Tëschefall, deen de Rubio gestrand gelooss huet, huet e Kühlmëttel aus der Sojus Raumschëff involvéiert. Nieft Rubio waren och Roscosmos Kosmonaute Sergey Prokopyev an Dmitri Petelin betraff. D'Leck huet d'Raumschëff onfäheg fir hir Retour op d'Äerd gemaach, wat zu enger Verlängerung vun hirem Openthalt op der ISS fir weider sechs Méint gefouert huet. Si solle méi spéit dëse Mount op d'Äerd zréckkommen.

Dem Rubio seng onerwaart a verlängert Missioun gëtt wäertvoll Abléck an d'Ausdauer vum mënschleche Kierper am Weltraum. Et baut Wëssen dat zum zukünftege Succès vun Deep Space Exploration Missiounen bäidroe wäert. Fir méi Updates iwwer Spaceflight, befollegt dem Gizmodo seng engagéiert Spaceflight Säit.