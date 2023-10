NASA's Psyche Missioun: Entdeckt e wäertvollen Asteroid

D'NASA bereet sech op eng aussergewéinlech Missioun vir, déi den 12. Oktober soll starten. D'Missioun dréint sech ëm d'Psyche Spacecraft, déi op en Asteroid reest mat Hëllef vun elektresche Solar Propulsioun. Dësen innovative Propulsiounssystem benotzt d'Kraaft vun der Sonn fir gelueden Partikelen ze generéieren, d'Raumschëff no vir ze dreiwen.

Wat dës Missioun wierklech bemierkenswäert mécht ass d'Zil selwer - en Asteroid dee méi wäert ass wéi eng aussergewéinlech 10,000 Quadrillion US Dollar. Fir dëst an d'Perspektiv ze setzen, iwwerschreift et de Gesamtwäert vun all Gold op der Äerd. D'Missioun ass geplangt vum NASA sengem Kennedy Space Center a Florida ze starten, u Bord vun enger SpaceX Falcon Heavy Rocket.

D'Haaptziel vun der Psyche Missioun ass eng ëmfaassend Etude vum Asteroid ze maachen. Dës Etude kéint wäertvoll Abléck an déi fréi Formatioun vun eisem Planéit an d'Natur vun planetaresch Käre ginn. Duerch d'Kaart vun der Uewerfläch vum Asteroid a seng Eegeschaften z'ënnersichen, hoffen d'Wëssenschaftler e méi déif Verständnis vu senger Zesummesetzung an Hierkonft ze kréien.

Zousätzlech zu senger wëssenschaftlecher Bedeitung kann dës Missioun déif Implikatioune fir d'Weltwirtschaft hunn. Den immense Wäert, deen mat dësem Himmelskierper assoziéiert ass, stellt eng Chance fir potenziell Ressourceausbeutung an Zukunft.

D'Psyche Missioun gëtt vun der Arizona State University geleet an ass en Deel vum NASA Discovery Programm. D'NASA huet virsiichteg op de Start virbereet, a garantéiert datt alles an der perfekter Uerdnung ass. Wann et erfollegräich ass, kann dës banebriechend Missioun eist Verständnis vun Asteroiden an hire potenzielle wirtschaftleche Wäert revolutionéieren.

Quellen:



NASA



Arizona State University