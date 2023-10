D'NASA's Psyche Raumschëff fänkt d'Expeditioun un d'Metal-Rich Asteroid un

By

D'NASA-Raumschëff Psyche huet seng Rees ugefaang fir den metallräichen Asteroid mam selwechten Numm ze entdecken. Gestart op enger SpaceX Falcon Heavy Rakéit vum NASA Kennedy Space Center a Florida, ass dës Missioun déi éischt vu senger Aart fir en Asteroid ze studéieren deen haaptsächlech aus metallesche Komponenten besteet.

Nodeem d'Äerd d'Schwéierkraaft entkomm ass, wäert d'Psyche Raumschëff Solar elektresche Propulsioun benotzen fir seng sechs Joer Rees an den Asteroid ze kompletéieren. Et ass geplangt fir seng Destinatioun am Joer 2029 z'erreechen, iwwer eng Distanz vun ongeféier 2.2 Milliarde Meilen. Bei der Arrivée wäert d'Raumschëff 26 Méint ëm den Asteroid verbréngen, Biller ophuelen, d'Uewerfläch kartéieren an entscheedend Daten sammelen fir seng Zesummesetzung ze bestëmmen.

Den Asteroid Psyche gëtt ugeholl als Iwwerreschter vun engem Planetesimal sengem Eisenräiche Kär, deen eng entscheedend Roll bei der Bildung vu Fielsplanéiten gespillt huet. Mat enger geschätzter Breet vun 173 Meilen, kann et während de fréie Stadien vun der Bildung vum Sonnesystem verschidde High-Impact-Kollisiounen erliewt hunn, wat zu der Ofdreiwung vu senger baussenzeger Schicht vu Fielsmaterial féiert. D'Psyche studéieren kéint Abléck an d'Entwécklung vum Äerdkär an d'Käre vun aneren terrestresche Planéiten ubidden.

Dës Missioun huet grouss Bedeitung wéinst dem héije Metallgehalt vum Asteroid. D'Wëssenschaftler hoffen datt d'Entdeckungen aus der Studie vun der Psyche eist Verständnis vun der Planéitbildung an der Zesummesetzung vun de planetaresche Käre verbesseren.

D'Psyche Raumschëff ass mat Instrumenter ausgestatt fir Spure vun engem Magnéitfeld z'ënnerscheeden, d'chemesch Zesummesetzung vum Asteroid ze analyséieren an Informatiounen iwwer seng Uewerflächeeigenschaften a Mineralmakeup ze sammelen. Et dréit och den Deep Space Optical Communications (DSOC) Experiment, deen optesch oder Laserkommunikatiounsfäegkeeten am Weltraum evaluéiert, a bitt Abléck fir zukünfteg NASA Missiounen.

Während der ganzer Missioun kann Echtzäit Tracking vun der Plaz vum Raumschëff iwwer d'NASA's Eyes on the Solar System zougänglech sinn, e gratis webbaséierten 3D Visualiséierungsinstrument.

Dës Missioun stellt e entscheedende Schrëtt no vir an eiser Exploratioun vum Sonnesystem, bitt wäertvoll Méiglechkeeten iwwer d'Origine vu Fielskierper an d'Bildung vun eisem eegene Planéit ze léieren.

