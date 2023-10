D'Psyche Missioun: Entdeckt de Kär vun engem Asteroid

D'Psyche-Missioun, lancéiert vun der NASA, zielt fir den Asteroid mam Numm Psyche ze entdecken, dee gegleeft gëtt de Kär vun engem zerstéierte Planéit ze sinn. Psyche ass e speziellen Asteroid wéinst senger Zesummesetzung. Mat engem Duerchschnëttsduerchmiesser vun 226 km ass et dee gréissten Asteroid vum M-Typ dee gréisstendeels aus Eisen an Néckel gemaach ass, ähnlech wéi dem Äerdkär.

M-Typ Asteroide wéi Psyche sinn Iwwerreschter vu Planéiten, déi an de fréie Stadien vum Sonnesystem zerstéiert goufen. Si bidden eng eenzegaarteg Geleeënheet fir planetaresch Kären ze studéieren. Äerdwëssenschaftler hu limitéiert Zougang zum Äerdkär a vertrauen op indirekte Methoden wéi d'Studie vu metallesche Meteoritten an d'Benotzung vun der Seismologie.

D'Missioun op Psyche gëtt wäertvoll Abléck an den onzougänglechen Interieur vun eisem Planéit. Et wäert ënnersichen ob Psyche de verstäerkten Kär vun engem zerstéierte Planéit ass oder ob et aus Material ass dat ni geschmolt gouf. D'Missioun wäert och den Asteroid säin Uewerflächalter, d'chemesch Zesummesetzung, d'Form, d'Mass, d'Schwéierkraaftverdeelung an d'Potenzial fir d'Mineralfuerschung studéieren.

D'Raumschëff ass mat enger Rei vun Instrumenter ausgestatt, dorënner Kameraen, Spektrometer, Magnetometer a Gravimeter, fir Daten während senger sechs Joer Rees op Psyche ze sammelen. Äerdwëssenschaftler si gäeren d'Informatioun ze analyséieren déi gesammelt gëtt fir eist Verständnis vum Äerdkär a seng Evolutioun ze verbesseren.

Dës Missioun stellt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir planetaresch Kären ze studéieren op eng Manéier déi momentan net méiglech ass mat Äerd-baséiert Methoden. D'Resultater vun der Psyche Missioun kéinte wäertvoll Abléck an déi fréi Geschicht an d'Bildung vun eisem Planéit ubidden.

Source: D'Gespréich