E pensionnéierte NASA Radioteleskop gëtt während der nächster annularer Sonnendäischtert de 14. Oktober benotzt fir d'Effekter vum Mound ze studéieren deen Sonneflecken deckt. Dëse Projet, bekannt als Solar Patrol, ass en Deel vum Biergerwëssenschaftsprogramm a wäert als Testlaf fir e gréissert Experiment während der totaler Sonnendäischtert den 8. Abrëll d'nächst Joer déngen. Den Teleskop, genannt Goldstone Apple Valley Radio Telescope (GAVRT), gouf virdru vun der NASA benotzt fir déiwe Raum ze studéieren. Et gëtt elo vu Studenten op afstand bedriwwe fir verschidde wëssenschaftlech Studien, dorënner d'Kaart vun der Sonn op Radiowellelängten.

Wärend den Sonnendäischtert wäert de GAVRT déi bannescht Corona vun der Sonn observéieren fir aktiv Regiounen a Sonneflecken ze studéieren. Sonneflecke si Stéierungen am Magnéitfeld vun der Sonn, déi als donkel Flecken op hirer Uewerfläch gesi kënne ginn. De Radioteleskop konzentréiert sech op d'Studie vun dësen aktive Regiounen wéi de Mound iwwer si passéiert. Duerch d'Analyse vun de Radioemissioune bei verschiddene Frequenzen kënnen d'Fuerscher d'Magnéitfeld an de Sonneschichten iwwer de Sonneflecken moossen.

Iwwerdeems GAVRT net fäeg ass visuell attraktiv Biller opzehuelen, wäert et wäertvoll Daten iwwer d'Behuele vu Sonneflecken während den Sonnendäischtert liwweren. Well de Mound mat der Zäit verschidden Deeler vum Sonnefleck ofdeckt, wäert déi gesammelt Kraaft vun der Antenne erofgoen. Dëst erlaabt d'Wëssenschaftler d'Sonneflecken am Detail mat héijer Opléisung ze analyséieren an all Ännerungen an de Radioemissiounen aus den aktive Regiounen ze beobachten.

Den Erfolleg vum Projet hänkt vun der Präsenz vu Sonneflecken bei den Sonnendäischtert an der Geometrie vun hirer Interaktioun mam Mound of. Obwuel d'Eclipse selwer net total oder annular sinn, wäerten déi spezifesch Bedéngungen bestëmmen ob de Radioteleskop déi néideg Donnéeë sammele kann.

Insgesamt weist dëse Projet d'Potenzial vu pensionnéierte NASA Ausrüstung, déi fir wëssenschaftlech Fuerschung ëmgesat gëtt, an de Wäert vun de Biergerwëssenschaftsinitiativen fir eist Wëssen iwwer de Kosmos auszebauen.

