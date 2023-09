NASA's MOXIE: Revolutionéieren Mars Exploratioun mat Sauerstoffproduktioun

By

Dem NASA säin Autosgréissten Perseverance Rover huet Schlagzeilen gemaach wéi en um Mars am Februar 2021 gelant ass. Zesumme mat Perseverance ass och eng kleng gëllen Këscht mam Numm MOXIE op de roude Planéit ukomm. MOXIE, kuerz fir "Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment", gouf entwéckelt fir Sauerstoff um Mars ze produzéieren an huet seng Missioun erfollegräich ofgeschloss.

Wärend senger Operatiounsperiod huet MOXIE eng beandrockend Quantitéit u Sauerstoff generéiert. Op sengem leschte Laf huet MOXIE 9.8 Gramm (0.35 Unzen) Sauerstoff produzéiert, wat den Total op 122 Gramm (4.3 Unzen) bréngt - duebel sou vill wéi d'Wëssenschaftler ufanks geschat hunn. Den Apparat konnt 12 Gramm (0.4 Unzen) Sauerstoff pro Stonn bei enger Rengheet vun op d'mannst 98% produzéieren.

Et ginn zwee Schlësselgrënn fir Sauerstoff um Mars ze produzéieren. Éischtens, zukünfteg Astronauten um Planéit brauchen eng genuch Sauerstoffversuergung während hirem Openthalt. Zweetens, Sauerstoff ass e wesentleche Bestanddeel am Rakéitebrennstoff. Fir genuch Rakéite Brennstoff op de Mars ze schécken fir d'Retourrees erfuerdert eng bedeitend Quantitéit Sauerstoff. Dem MOXIE säin Erfolleg bei der Produktioun vu Sauerstoff um Mars kéint potenziell d'Gewiicht vun de Notzlaascht reduzéieren an d'mënschlech Exploratioun vum roude Planéit méi machbar maachen.

Wëssenschaftler gleewen datt Technologien wéi MOXIE och fir Moundmissioune profitéiere kënnen. Ressourcen wéi Waasser a Sauerstoff aus dem Mound extrahéieren wier essentiell fir Rakéitebrennstoff ze kreéieren an eng laangfristeg Präsenz um Mound ze etabléieren.

MOXIE funktionnéiert andeems Sauerstoff aus Kuelendioxidmolekülen an der Mars Atmosphär extrahéiert gëtt. De Prozess erfuerdert Temperaturen vun ongeféier 1,470 Grad Fahrenheit (800 Grad Celsius). Den Apparat ass aus Hëtzt-tolerante Materialien gemaach, dorënner Nickellegierungsdeeler, liicht Aerogel, an eng Goldbeschichtung déi d'Infrarout Hëtzt reflektéiert.

Den Erfolleg vu MOXIE huet de Wee fir zukünfteg Bestriewungen an der Sauerstoffproduktioun um Mars geplatzt. Och wann et keng Pläng fir MOXIE 2.0 sinn, wëll d'NASA e vollstänneg System entwéckelen deen Sauerstofflagerung a Flëssegkeetsfäegkeeten enthält.

Als Conclusioun markéieren dem MOXIE seng Leeschtungen e bedeitende Schrëtt am Fortschrëtt vun der Weltraumfuerschung. D'Fäegkeet Sauerstoff um Mars ze produzéieren hält Verspriechen fir d'Mënscheliewen an zukünfteg Missiounen op de roude Planéit z'erhalen an d'Bedierfnes fir schwéier Notzlaascht ze minimiséieren.

Quellen:

- NASA.gov

- NASA Perseverance Rover Missioun (Quelllink ewechgeholl)