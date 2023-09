D'NASA Parker Solar Sonde sammelt wäertvoll Daten iwwer Coronal Mass Ejection

D'Parker Solar Probe, der NASA seng banebriechend Missioun fir "d'Sonn ze beréieren", ass viru kuerzem duerch eng Coronal Mass Ejection (CME), e mächtege Sonnenausbréch vu geluedenen Partikelen. D'Begeeschterung ass de 5. September 2022 geschitt, obwuel d'Resultater an d'Fuerschung ronderëm elo an engem neie Pabeier am The Astrophysical Journal detailléiert sinn.

D'Evenement markéiert e wesentlechen Depart vun der typescher Studie vu CMEs, well se normalerweis vun der Äerd observéiert ginn. Wéi och ëmmer, d'Parker Solar Probe konnt dës speziell CME vu no observéieren, well se nëmmen 5.7 Millioune Kilometer vun der Sonnenuewerfläch positionéiert war. Dës Proximitéit huet d'Wëssenschaftler erlaabt wäertvoll Daten an Abléck an d'Interaktioun tëscht CMEs an interplanetaresche Stëbs ze sammelen.

CMEs si massiv Ausbréch vun der baussenzeger Atmosphär vun der Sonn, déi schwéier Auswierkungen op Weltraumwieder hunn, dorënner Stéierunge vu Satellitten, Kommunikatiounssystemer, Navigatiounstechnologien a Stroumnetz op der Äerd. Verstoen wéi CMEs mat interplanetaresche Stëbs interagéieren ass entscheedend fir hiren Impakt op eise Planéit virauszesoen.

D'Begeeschterung am leschte September war déi éischte Kéier datt Parker e CME observéiert huet, an d'Resultater waren bemierkenswäert. D'Sond huet observéiert datt de CME e Wee duerch interplanetaresche Stëbs läscht, an et fir ongeféier 6 Millioune Meilen vun der Sonn verdrängt huet. De Stëbs gouf awer bal direkt duerch interplanetaresch Stëbspartikelen ersat, déi duerch de Sonnesystem schwiewen.

Dës Entdeckung huet eng Theorie bestätegt datt Interaktiounen tëscht CMEs a Stëbs optrieden, wat de Wëssenschaftler e méi déif Verständnis vun der Dynamik an der Corona vun der Sonn bitt. D'Observatioune vun der Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) Kamera waren instrumental bei dësem Duerchbroch.

Wärend méi Studien an Observatioune gebraucht ginn fir d'Effekter vum interplanetaresche Stëbs op CMEs voll ze verstoen, mécht dës landmark Entdeckung nei Weeër op fir d'Komplexitéite vun eiser Sonn an hiren Impakt op Weltraumwieder ze entdecken.

Quellen: Scientific American, NASA