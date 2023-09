D'NASA's Parker Solar Probe entdeckt mächteg Coronal Mass Ejection

D'NASA Parker Solar Probe huet Geschicht gemaach andeems se sécher duerch ee vun de mächtegste Coronal Mass Ejections (CMEs) fléien, déi jeemools opgeholl goufen. Am Joer 2018 gestart gouf d'Sond speziell entwéckelt fir eise lokale Stär, d'Sonn, ze studéieren. Just zwee Méint no sengem Start huet et de Rekord gebrach fir déi nootste Approche un d'Sonn vun engem Raumschëff. Equipéiert mat engem Sonneschëld, ass d'Sond bannent 8.5 Millioune Kilometer (5.3 Millioune Meilen) vun der Sonnenuewerfläch komm a gëtt erwaart dëse Rekord ze briechen wéi se hir Missioun weiderféiert.

Am September 2022 ass d'Parker Solar Probe direkt an e CME geflunn a blouf e puer Deeg am Plasma. Dëst huet d'Fuerscher wäertvoll Donnéeën iwwer d'Interaktioun tëscht engem CME an dem kosmesche Stëbs a Schutt an eisem Sonnesystem geliwwert, e Phänomen dat virdru nëmmen theoretiséiert gouf. D'CME huet de kosmesche Schutt bis op eng Distanz vun ongeféier 9.6 Millioune Kilometer (6 Millioune Meilen) verdrängt, awer d'Void, déi et erstallt huet, gouf séier erëm gefëllt. D'Verstoe wéi CMEs duerch dat interplanetarescht Medium propagéieren wäert dozou bäidroe fir potenziell geféierlech Weltraumwieder virauszesoen an ze verfolgen.

D'Missioun vun der Parker Solar Probe war beandrockend, mat rezenten Daten, déi eist Verständnis vun Héichgeschwindeg Sonnewand verbesseren. Wéi d'Sond an den nächsten zwee Joer méi no un d'Sonn beweegt, gëtt erwaart datt méi Entdeckungen aus dëser banebriechend Missioun kommen.

Quellen:

- Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL)