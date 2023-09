Den OSIRIS-REx vun der NASA liwwert erfollegräich Asteroidprobe op d'Äerd

D'NASA OSIRIS-REx Raumschëff huet e bedeitende Meilesteen an der Weltraumfuerschung erreecht andeems se erfollegräich eng Kapsel mat Fielsen a Stëbsproben vum Asteroid Bennu zréck op d'Äerd liwweren. D'Kapsel ass e Sonndeg an engem designéierte Gebitt am Utah Test an Training Range vum Department of Defense bei Salt Lake City beréiert. Dës bemierkenswäert Missioun markéiert déi éischt amerikanesch Asteroid Probe zréck an der Geschicht.

D'Erhuelung vun dëse Proben ass e wesentleche Schrëtt fir eist Verständnis vun den Urspronk vun eisem Sonnesystem a seng Formation ze verdéiwen. Bennu, den Asteroid, aus deem dës Proben gesammelt goufen, gëtt als potenziell geféierlechen Asteroid klasséiert. D'Abléck, déi aus der Analyse vun dëse Proben kritt gëtt, wäerte wäertvoll Informatioun iwwer ähnlech Asteroiden ubidden, déi eng Gefor fir d'Äerd kéinte stellen.

An der nächster Phase vun der Missioun wäert d'OSIRIS-REx Team d'Bennu Probe mat engem onopgemaachte Kanister iwwer Fliger transportéieren an den NASA Johnson Space Center zu Houston, Texas. Am Zentrum wäerten d'Wëssenschaftler d'Probe virsiichteg ënnersichen a weien, en Inventar vun de Fielsen a Stëbs erstellen, a Portiounen vu Bennu u Wëssenschaftler weltwäit verdeelen.

D'Rees vun der OSIRIS-REx Raumschëff involvéiert Milliarde vu Meilen duerchzegoen fir Bennu z'erreechen an zréckzekommen. D'Probekapsel gouf an d'Äerdatmosphär fräigelooss wärend se ongeféier 102,000 Kilometer ewech positionéiert ass. Et ass an d'Äerdatmosphär virun der Küst vu Kalifornien agaangen, zwee Fallschierm ofgesat fir seng Geschwindegkeet ze stabiliséieren an ze reduzéieren. D'Kapsel ass sanft mat enger Geschwindegkeet vun 11 mph beréiert.

Fir d'Rengheet vun der Prouf ze garantéieren, gouf d'Kapsel direkt an e provisoresche proppere Raum transportéiert, deen an engem Hangar am Trainingsberäich etabléiert ass. Et gëtt kontinuéierlech mat Stickstoff geliwwert fir Kontaminatioun vun terrestresche Substanzen ze vermeiden. Dës virsiichteg Opmierksamkeet fir d'Rengheet vun der Probe z'erhalen ass entscheedend fir wëssenschaftlech Analyse.

D'Proben, déi vum Bennu gesammelt ginn, wäerte wäertvoll Ressourcen fir Wëssenschaftler weltwäit sinn. Si erméiglechen Duerchbroch Entdeckungen am Zesummenhang mat der Planéitbildung, d'Origine vun organesche Verbindungen, d'Präsenz vu Waasser, an hir Bedeitung am Entstoe vum Liewen op der Äerd. Ausserdeem wäert dës Missioun zu eisem Wëssen iwwer potenziell geféierlech Asteroiden bäidroen, fir schlussendlech d'Sécherheet an d'Wuelbefannen vun der Mënschheet ze garantéieren.

Quellen:

- IANS