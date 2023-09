Entdeckt dat Onerwaart: OSIRIS-REx iwwerraschend Entdeckungen um Asteroid Bennu

OSIRIS-REx, déi drëtt Missioun an der Geschicht fir e Probe vun engem Asteroid ze sammelen, huet de Wëssenschaftler onheemlech Abléck an déi mysteriéis Welt vu Weltraumfielsen geliwwert. D'Raumschëff zwee Joer Rees ronderëm den Asteroid Bennu huet déi iwwerraschend Diversitéit a Komplexitéit vun dësen Himmelskierper opgedeckt.

Virun OSIRIS-REx haten zwou aner Missiounen, Hayabusa 1 an NEAR-Shoemaker, Asteroiden am Detail studéiert. Wéi och ëmmer, et war den Hayabusa 1 deen d'Existenz vu "Schuttpäifen" bestätegt huet, Konglomeratioune vu Knëppelsteng, Sand a Kies, déi duerch schwaach Gravitatiounskräften zesummegehale goufen.

Wéi d'Wëssenschaftler am Ufank de Bennu aus Teleskopen observéiert hunn, hu se erwaart datt et ähnlech wéi den Asteroid Itokawa wier. Wéi och ëmmer, bei enger méi noer Untersuchung, entdeckt OSIRIS-REx eng Fielslandschaft anescht wéi alles wat se jeemools gesinn hunn. Déi porös an komesch geformt Fielsen op der Bennu Uewerfläch hunn hir fréier Viraussetzungen iwwer d'Zesummesetzung an d'Struktur vun dëse Raumfielsen erausgefuerdert.

D'Fuerscher hu gemierkt datt dës poröse Fielsen héich absorbéierend sinn, sech wéi eng Crumple Zone an engem Auto während Auswierkunge behuelen. Si schützen d'Uewerfläch vum Asteroid andeems se d'Energie vu méi klengen Impaktkierper absorbéieren, wat zu manner Kratere resultéiert wéi erwaart.

OSIRIS-REx huet och eng bedeitend Entdeckung iwwer d'Dicht vun der Bennu Uewerflächeschicht gemaach. Wärend sengem Proufsammelversuch ass d'Raumschëff déif an d'Uewerfläch sank, wat verroden huet datt d'Uewerflächeschicht eng vill méi niddreg Dicht huet wéi de Rescht vum Asteroid.

D'Approche vun der Missioun zur Probesammlung, anescht wéi fréier Missiounen, huet wäertvoll Abléck geliwwert. Déi onerwaart Äntwerte vum Bennu senger Uewerfläch op den Touchdown vum Raumschëff hunn d'Wëssenschaftler verwonnert, a si mat méi Froen hannerlooss fir ze entdecken.

Insgesamt hunn d'OSIRIS-REx Erkenntnisser fréier Viraussetzungen erausgefuerdert an eist Verständnis vun Asteroiden an hir divers Natur erweidert. Dës Entdeckungen wäerten zu zukünfteg Asteroid Missiounen bäidroen an eist Wëssen iwwer d'Geschicht vum Sonnesystem verbesseren.

Quellen:

- Space.com: "Den Asteroid Ryugu seng Asteroid Nopere sinn komesch an iwwerraschend"

- NASA: "Asteroid Bennu: D'Zil vun OSIRIS-REx"