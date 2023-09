Déi éischt Echantillon vun engem Asteroid Land op der Äerd an der historescher NASA Missioun

D'NASA OSIRIS-REx Raumschëff huet erfollegräich Proben vum Asteroid Bennu op d'Äerd an enger banebriechend Missioun zréckginn. D'Raumkapsel mat ongeféier 250 Gramm Fielsen an anert Material vum Asteroid ass sécher op der US Army's Dugway Proving Ground zu Utah gelant. Dëst markéiert déi éischte Kéier datt d'NASA Proben vun engem Asteroid gesammelt an erëmfonnt huet.

D'Rees fir d'Asteroideproben ze recuperéieren war schwéier, mat der OSIRIS-REx Sond déi iwwer 4 Milliarde Meilen reest fir Bennu z'erreechen an duerno seng Retourrees ze maachen. D'Missioun zielt fir wäertvoll Abléck an d'Origine vum Liewen op der Äerd an déi fréi Deeg vun eisem Sonnesystem ze bidden.

Beim Erreechen an d'Äerdatmosphär huet d'Kapsel Geschwindegkeete vu bis zu 27,000 mph erreecht an Temperaturen esou héich wéi 5,300 Grad Fahrenheit erlieft. Et huet säi Fallschierm méi héich agesat wéi erwaart, awer ass sécher an der Utah Wüst gelant. D'Erhuelungsteams hunn bestätegt datt d'Kapsel intakt war a kee Schued bei der Landung gelidden huet.

De nächste Schrëtt ass d'Kapsel an e provisoresche Cleanroom um Dugway Proving Ground vun der US Army ze transportéieren, wou se opgemaach gëtt an de Kanister mat den Asteroideproben nach eng Kéier fir den Transport virbereet gëtt. D'Proben ginn dann op e Fliger gelueden an an den NASA Johnson Space Center zu Houston, Texas geflunn.

Eemol am Johnson Space Center ginn d'Proben ënner verschiddene wëssenschaftlechen Institutiounen a Raumfaartagenturen opgedeelt. D'NASA kritt 70% vun der Probe fir Analyse, während 25% mat Wëssenschaftler vu verschiddenen Ariichtungen gedeelt ginn, 4% ginn un d'kanadesch Raumfaartagentur, an 0.5% ginn un d'Japan Aerospace Exploration Agency.

Déi erfollegräich Landung an Erhuelung vun den Asteroideproben schléissen eng siwe Joer Missioun of, déi onerwaart Erausfuerderunge konfrontéiert huet, wéi zum Beispill d'Noutwennegkeet d'Landung vum Raumschëff ze reprogramméieren wéinst dem Bennu senger Zesummesetzung. Wéi och ëmmer, dem OSIRIS-REx Team seng virsiichteg a bewosst Approche huet hinnen erlaabt dës Hürden ze iwwerwannen an dësen historesche Meilesteen z'erreechen.

