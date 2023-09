Asteroid Echantillon gesammelt vum NASA Osiris-Rex Mission Land zu Utah

No enger bemierkenswäerter siwe Joer Rees duerch de Weltraum ass eng Weltraumkapsel mat NASA seng éischt Asteroideproben erfollegräich an der Utah Wüst gelant. Dës bedeitend Erreeche markéiert d'Ofschloss vun der Osiris-Rex-Missioun, déi d'Ziel huet fir Schutt a Stëbsproben aus dem no-Äerd Asteroid Bennu ze sammelen.

D'Kapsel gouf vun der Osiris-Rex Raumschëff ongeféier 63,000 Meilen (100,000 km) vun der Äerd ewech verëffentlecht. Mat enger erstaunlecher Geschwindegkeet vu ronn 27,650 km/h (44,500 km/h) op eise Planéit gerannt, ass et e Sonndeg op den Utah Test- an Trainingsbereich vum Militär gefall just virun 11 Auer ET (4 Auer BST).

Kuerz no der Verëffentlechung vun der Kapsel huet d'Raumschëff selwer, ongeféier d'Gréisst vun engem Transit-Camionetten, de Kurs ëmgedréit a vun der Äerd a Richtung seng nei Missioun fortgaang. Et gëtt erwaart en aneren Asteroid mam Numm Apophis z'entdecken, mat enger geschätzter Reeszäit vu sechs Joer fir d'Raumschëff hir Destinatioun z'erreechen.

D'Wëssenschaftler, déi an der Osiris-Rex Missioun involvéiert sinn, gleewen datt déi gesammelt Proben Iwwerreschter vun de Bausteng aus de fréie Deeg vun eisem Sonnesystem sinn. Andeems se dës Proben studéieren, hoffen se wäertvoll Abléck an d'Origine vun der Äerd a vum Liewen selwer ze kréien.

D'Osiris-Rex Missioun, déi fir "Origine, Spektral Interpretatioun, Ressource Identifikatioun, Sécherheet-Regolith Explorer" steet, gouf am Joer 2016 mat engem Budget vun $ 1 Milliarde lancéiert. Nodeem de Bennu am Joer 2018 erreecht gouf, huet d'Raumschëff e laange Staangvakuum benotzt fir Stëbs a Kieselstécker vun der Uewerfläch vum Asteroid am Joer 2020 ze sammelen. Am Laf vu senger Rees huet d'Raumschëff beandrockend 4 Milliarde Meilen (6.2 Milliarde Kilometer) gereest.

Dem Nasa seng Erhuelungseffort zu Utah involvéiert Helikopteren an en temporäre proppere Raum, deen op der Streck opgeriicht ass. No der erfollegräicher Erhuelung vun de Proben, si geplangt fir e Méindeg an en neie Laboratoire am Nasa's Johnson Space Center zu Houston ze fléien.

Dëse bemierkenswäerte Meilesteen an der Weltraumfuerschung mécht nei Méiglechkeeten op fir d'Origine vun eisem Sonnesystem ze verstoen an Abléck an d'Bildung vun der Äerd a vum Liewen op eisem Planéit ze ginn.

Quellen:

- Associéiert Press