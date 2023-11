D'NASA's OSIRIS-APEX Raumschëff setzt sech fir den Apophis Asteroid am Joer 2029 ze entdecken

D'NASA banebriechend Raumschëff, OSIRIS-REx, bekannt fir Proben vum Asteroid Bennu ze sammelen an se zréck op d'Äerd ze bréngen, huet seng Missioun verlängert. Dat nächst Zil op senger Streck ass den Apophis Asteroid, deen erwaart gëtt 2029 e kuerze Fluch vun der Äerd ze maachen. Den Apophis, en 340 Meter breet Raumfiels, krut Opmierksamkeet vun Astronomen, wéi en 2004 fir d'éischt entdeckt gouf wéinst dem Potenzial. Bedrohung vun engem Impakt mat der Äerd.

Glécklecherweis hunn weider Berechnungen dës Bedenken erliichtert, de geschätzte Impaktdatum zréck bis iwwer dat nächst Joerhonnert gedréckt. Trotzdem bleift Apophis vu groussen Interessi fir Wëssenschaftler wéinst senger noer Approche zur Äerd an de kommende Joeren. Am Joer 2029 wäert et bannent 20,000 Meilen vun eisem Heemplanéit kommen, méi no wéi e puer kënschtlech Satellitten an zéng Mol méi no wéi de Mound. Esou enk Begeeschterung mat Asteroide vun dëser Gréisst gëtt gemellt nëmmen eemol all 7,500 Joer.

D'Raumschëff, elo ëmbenannt OSIRIS-APEX, erreecht Apophis den 13. Abrëll 2029, a fänkt un Biller vun der Approche eelef Deeg virdrun opzehuelen. Dës enk Begeeschterung stellt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir Wëssenschaftler d'Effekter vun de Gravitatiounskräften vun der Äerd op den Asteroid ze studéieren, speziell Gezäitekräften, déi seng Uewerfläch stéieren a seng Basisdaten Zesummesetzung verroden.

Apophis ass als Asteroid vum S-Typ klasséiert, haaptsächlech aus Silikatmaterialien, Néckel an Eisen. Am Géigesaz ass de Bennu, dat initialt Zil vum OSIRIS-REx, en Asteroid vum C-Typ dee vu Kuelestoffbaséierte Verbindungen dominéiert gëtt. Andeems se béid Aarte vu Weltraumfielsen studéieren, zielen d'Wëssenschaftler hiert Verständnis ze verdéiwen wéi Planéiten am fréie Sonnesystem geformt sinn.

"Déi enk Approche ass e super natierlecht Experiment", seet den Dani DellaGiustina, Haaptenquêteur fir d'OSIRIS-APEX Missioun. Si mengt datt dës Begeeschterung potenziell Äerdrutschen oder Partikelausstouss kéint entdecken, ähnlech wéi de Schwanz vun engem Koméit. Duerch d'Analyse vun dëse Phänomener hoffen d'Wëssenschaftler wäertvoll Abléck an d'Prozesser ze sammelen, déi eise Planéitesystem geformt hunn.

Wéi OSIRIS-APEX op seng nei Missioun ufänkt, analyséieren d'NASA Fuerscher d'Proben, déi vum Bennu gesammelt goufen. Si hunn awer Erausfuerderunge begéint beim Zougang zum Asteroidmaterial dat an der Kapsel vun der Raumschëff gelagert ass. Zwee Befestigungen um TAGSAM Kapp, dee verantwortlech ass fir Proben ze kréien, hu sech schwéier ze läschen. D'Team vun der NASA entwéckelt aktiv nei Approche fir dat verbleiwent Material ze extrahieren, wärend seng Erhaalung garantéiert an all Kontaminatioun verhënnert.

FAQ:

Q: Wat ass den OSIRIS-APEX Raumschëff?

A: D'OSIRIS-APEX Raumschëff ass d'Missioun vun der NASA déi zielt Proben vun Asteroiden ze sammelen an se op d'Äerd fir Analyse zréckzebréngen.

Q: Wat ass dat nächst Zil fir d'OSIRIS-APEX Raumschëff?

A: D'nächst Zil vun der Raumschëff ass den Apophis Asteroid, deen 2029 eng enk Flucht vun der Äerd mécht.

Q: Firwat ass Apophis interessant fir Wëssenschaftler?

A: Apophis ass interessant well et eng eenzegaarteg Geleeënheet bitt fir d'Auswierkunge vun de Gravitatiounskräften vun der Äerd op d'Uewerfläch an d'Zesummesetzung vum Asteroid ze studéieren.

Q: Wat sinn d'Zesummesetzungsënnerscheeder tëscht Apophis a Bennu?

A: Apophis gëtt als S-Typ Asteroid klasséiert, besteet aus Silikatmaterialien, Néckel an Eisen, während de Bennu en C-Typ Asteroid ass, dee vu Kuelestoffbaséierte Verbindungen dominéiert ass.

Q: Wéi eng Erausfuerderunge sinn d'Fuerscher konfrontéiert beim Zougang zum Asteroidmaterial gesammelt vun OSIRIS-APEX?

A: D'Fuerscher hu Schwieregkeete begéint fir zwee Befestigungen um TAGSAM Kapp ze läschen, dee verantwortlech ass fir d'Proben ze kréien. Si schaffen am Moment un nei Approche fir Zougang zum Rescht Material ze kréien.