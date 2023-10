D'NASA verlängert d'New Horizons Missioun fir de Kuiper Rimm z'erkennen

D'NASA huet ugekënnegt datt se hir New Horizons Missioun verlängeren fir d'äusseren Erreeche vum Sonnesystem weider ze entdecken. Dës Entscheedung kënnt no enger fréierer Propositioun vun der NASA fir de Kurs vun der Missioun z'änneren an an eng aner Divisioun ze transferéieren.

Ursprénglech geplangt fir d'Operatiounen Enn 2024 ofzeschléissen, wäert d'New Horizons Missioun elo weidergoen bis d'Raumschëff aus der Kuiper Rimm erauskënnt, wat erwaart gëtt ëm 2028 geschéien. involvéiert d'Studie vun der Sonn a seng Interaktioune mat senger Ëmgéigend. Zousätzlech wäert New Horizons no engem Objet an der Kuiperceinture sichen fir e enk Fluch ze maachen.

D'Missiounsteam huet dës Entscheedung gefeiert, well se d'Propositioun vun der NASA erausgefuerdert haten d'Missioun un d'Heliophysik Divisioun ze transferéieren an d'Fuerschung iwwer d'Sonn prioritär ze stellen. Den Alan Stern, Haaptenquêteur fir New Horizons, huet Dankbarkeet un déi ausgedréckt, déi d'Fortsetzung vun der Missioun ënnerstëtzt hunn.

New Horizons, deen am Joer 2006 gestart gouf, huet bal 15 Joer gedauert fir seng aktuell Positioun an de wäitste Beräicher vum Sonnesystem z'erreechen. Zanterhier huet et de Kuiperceinture entdeckt, eng Regioun gefëllt mat äisegem Objeten, déi Hiweiser iwwer déi fréi Geschicht vum Sonnesystem hält.

Am Januar 2022 huet e Bewäertungspanel eng Propositioun vum Wëssenschaftsteam vun der Missioun iwwerpréift fir d'Missioun ëm dräi Joer ze verlängeren. Och wann d'Missioun schlussendlech ëm zwee Joer verlängert gouf, huet d'Entscheedung et potenziell als Heliophysik Missioun ze finanzéieren, déi am Joer 2025 unzefänken, Kritik vun der wëssenschaftlecher Gemeinschaft. Si hunn argumentéiert datt d'eenzegaarteg Positioun vun New Horizons et erlaabt souwuel d'Kuipergurt Objeten wéi d'Sonn ze studéieren.

Déi verlängert Missioun gëtt haaptsächlech vun der Planetary Science Division vun der NASA finanzéiert a gemeinsam vun den Heliophysik a Planetary Science Divisiounen geréiert.

Mat dëser Verlängerung wäert New Horizons weider d'Geheimnisser vum Kuiperceinture entdecken a wäertvoll Abléck an d'Originegeschicht vun eisem Sonnesystem ubidden.

Quellen:

- NASA