Erstaunlech nei Mosaik vun der Moundfläch vun der NASA opgedeckt

D'NASA huet viru kuerzem en atemberaubende neie Mosaik vun der Mounduewerfläch op senger Instagram Säit gedeelt. De Mosaik, mam Titel "Moonlight Sonata", gouf mat Biller erstallt, déi vun zwou Mound-Orbiting Kameraen erfaasst goufen - d'Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) a ShadowCam.

Laut der Weltraumagence liwwert de Mosaik eng Loftopklärung vun der Mounduewerfläch, a weist Téin vu schwaarz, wäiss a gro. De Shackleton Krater, deen am ënneschten rietsen Deel vum Bild läit, ass besonnesch bemierkenswäert. Déi detailléiert Bildmaterial vu ShadowCam erlaabt d'Zuschauer déi permanent schatteg Gebidder am Krater bannenzegem Buedem a Maueren ze beobachten. Am Géigesaz sinn déi sonneg Gebidder, wéi d'Rand a Flanke vum Krater, vum LROC ageholl.

D'NASA huet eng kuerz Beschreiwung vum Mosaik op Instagram zesumme mam Bild gedeelt. De Post, dee bal 250,000 Likes zënter sengem Post virun 12 Stonnen gesammelt huet, huet eng Onmass vu Kommentare vun iwwerrascht Zuschauer kritt. Vill hunn hir Bewonnerung iwwer déi beandrockend Vue ausgedréckt, anerer hunn d'NASA fir hir Aarbecht gelueft.

Ee Benotzer huet gefrot iwwer e prominente wäisse Krees am Mosaik, deen d'NASA als Shackleton Crater identifizéiert huet. Déi engagéiert Post huet verschidde Reaktiounen generéiert, rangéiert vu Faszinatioun bis Bewonnerung.

Dës lescht Instagram Share ass en anert Beispill vun der Fäegkeet vun der NASA fir säi Publikum mat beandrockende Visuals vum Weltraum an Himmelskierper ze begeeschteren an ze educéieren. De konsequent Engagement vun der Weltraumagence op sozialen Medienplattformen wéi Instagram erlaabt et mat Leit weltwäit ze verbannen an Interessi un der Weltraumfuerschung ze förderen.

Quellen: NASA Instagram

Definitiounen:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) - en Instrument u Bord vun der Lunar Reconnaissance Orbiter Raumschëff, entworf fir héichopléisende Biller vun der Mounduewerfläch opzehuelen.

2. ShadowCam - e NASA Instrument u Bord vun der Korea Aerospace Research Institute Raumschëff genannt Danuri, verantwortlech fir detailléiert Biller vun de schattege Gebidder vum Mound z'erreechen.

3. Shackleton Krater - e groussen Impakt Krater an der Géigend vum Mound Südpol, bekannt fir seng permanent Schied Regiounen.