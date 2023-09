Véier Astronauten, déi sech op d'Artemis II Missioun virbereeden, déi geplangt ass d'nächst Joer op de Mound ze goen, hunn viru kuerzem e Praxis op de Startplatz an neie Crew Transport Gefierer am Kennedy Space Center gemaach. D'Astronauten, dorënner d'NASA Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, a Christina Koch, souwéi de kanadeschen Astronaut Jeremy Hansen, hunn sech an orange Raumfaart ugepasst a sinn an de Crew Transport Gefierer vum Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building op Launch Pad 39 gefuer. -B.

D'Dréche Laf gouf duerchgefouert fir normal Startdag Prozeduren ze demonstréieren an der Virbereedung fir d'Missioun, déi sou fréi wéi November 2024 lancéiere kéint. D'Artemis II Missioun wäert den éischte Crew Fluch op der NASA senger mächteger Space Launch System Rakéit sinn, mat Astronauten déi am Orion reiden. Raumkapsel. D'Missioun ass geplangt fir eng 10 Deeg Rees ronderëm de Mound ze sinn, awer et gi keng Pläng fir eng Moundlandung.

D'Artemis III Missioun, déi geplangt ass fir d'Mënsche fir d'éischte Kéier zënter 1972 zréck op d'Mounduewerfläch ze huelen, wäert op SpaceX's Starship Raumschëff als mënschlecht Landungssystem vertrauen. Wéi och ëmmer, d'Starship Raumschëff ass nach ëmmer ënner Entwécklung a gëtt erwaart bis Dezember 2025 fäerdeg ze sinn.

D'Artemis II Missioun wäert den erfollegräichen onbemannte Testfluch vum Artemis I verfollegen, deen d'Limite vun der Orion Raumschëff gedréckt huet fir d'Sécherheet vu mënschleche Passagéier ze garantéieren. D'Orion-Kapsel an den europäesche Service-Modul fir Artemis II si schonn am Kennedy Space Center, awer wäerten eréischt am Abrëll fäerdeg sinn. De Core Stage Booster waart op den Transport vun der NASA Michoud Assembly Facility, während déi zwee zolidd Rakéite Boostere mam Zuch vun Utah transportéiert ginn.

D'NASA Techniker hunn ugefaang déi véier RS-25 Motoren ze verbannen, déi vum Space Shuttle Programm ëmgewandelt goufen, un d'Basis vun der Kärstadium. D'Kärstadium gëtt erwaart am November ze kommen, an d'Stacking vum Space Launch System fänkt am Februar 2024 am Kennedy Space Center Vehicle Assembly Building un.

Quellen:

Orlando Sentinel

Zitat: NASA's Moundbound Artemis Astronauten huelen nei Ride op de Startpad an der Praxis Laf (2023, 20. September) zréckgeholl 20. September 2023 vun [Quell]