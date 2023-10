NASA's Psyche Mission: Entdeckt e Metal-räichen Asteroid

D'NASA huet viru kuerzem d'Psyche Missioun gestart, e Raumschëff, deen op d'Asteroidegurt reest fir en Asteroid bekannt als Psyche ze studéieren. Dëse speziellen Asteroid gëtt ugeholl datt et metallräich ass, wat et zu engem eenzegaartege Studieobjekt fir Wëssenschaftler mécht. D'Missioun zielt fir Abléck an d'Zesummesetzung an de Kär vu Planéiten ähnlech wéi eis ze kréien.

Den David Lawrence, en Haaptprofesser Member am Applied Physics Laboratory vun der Johns Hopkins University, ass de Lead Enquêteur fir ee vun den Instrumenter u Bord vun der Psyche Raumschëff. D'Instrument, e Gammastrahlen- an Neutronespektrometer, wäert hëllefen, d'Zesummesetzung vum Asteroid ze analyséieren.

Hippos: Mächteg Kiefer, Ineffizient Chewers

Trotz hire mächtege Kiefer an erschreckend Zänn, Hippos sinn iwwerraschend ineffizient Kéiser. Eng Studie publizéiert am PLOS One weist datt Hippos kämpfen mat der Schleifbewegung déi néideg ass fir hir Liewensmëttel effizient ze kauen. Hir Kautfäegkeet schéngt geaffert ze ginn fir hir Kiefer fir ze kämpfen ze benotzen.

De Marcus Clauss, Professer op der Universitéit Zürich, a seng Kollegen hunn d'Etude gemaach. Si hunn entdeckt datt Hippos eenzegaarteg Qualitéiten hunn, déi et hinnen erlaben Kraaft mat hire Kiefer auszeüben, awer net am traditionelle Sënn ze kauen.

D'Synchroniséierungskraaft vu Musek

Musek lauschteren bréngt net nëmme Freed, mee schaaft och gemeinsam Erfahrungen tëscht Nolauschterer. Eng Etude vum Wolfgang Tschacher, Psycholog vun der Universitéit Bern, weist datt Leit, déi op klassesch Museksconcerten deelhuelen, hir Bewegungen, Häerzfrequenz an Atmungsrate synchroniséieren. Dës Synchroniséierung ass déif an eiser evolutiver Vergaangenheet verankert.

Den Tschacher huet wearable Sensoren a Motion Capture Technologie benotzt fir d'Äntwerte vum Concert Publikum ze moossen. Seng Fuerschung, publizéiert an Scientific Reports, liwwert Abléck an den déifste Impakt vun der Musek op mënschlech physiologesch Prozesser a kollektiv Erfarungen.

Cicadas: A Booming Ecosystem Impact

Déi periodesch Entstoe vu Zikaden all 17 Joer huet bedeitend Konsequenze fir Bëschökosystemer. Fuerschung duerchgefouert vum Biolog Zoe Getman-Pickering op der George Washington University weist datt wann Zikaden entstinn, si eng reichend Nahrungsquelle fir verschidden Déieren ubidden, dorënner Villercher. Dëst féiert zu enger Ofsenkung vun der Predatioun vu Vullen op Raupen, wat zu méi Blatschued op Eichenbeem resultéiert.

D'Studie, publizéiert an Science, beliicht déi komplex Kaskadeseffekter déi zyklesch Bevëlkerungsbommen vun Zikaden op den Ökosystem hunn.

Deep Sea Mining: Waacht Risiken a Belounungen

Et gëtt e wuessende kommerziellen Interessi fir wäertvoll Metaller aus dem déiwe Ozeanbuedem ze minen. Wéi och ëmmer, rezent Expeditioune hunn och verroden datt Tiefseekosystemer Heem fir selten a delikat Liewensforme sinn. Fuerscher, déi mineral-räich hydrothermesch Ventilen am Pazifeschen Ozean entdecken, hunn ënnerierdesch Höhlen Habitaten entdeckt, déi mat Liewen liewen. Dës Liewensraim kéinte potenziell verbonne sinn, wat de Besoin fir weider Enquête beweist ier all Miningaktivitéite stattfannen.

An enger anerer Aart vun Ëmfeld, déi polymetallesch Knollen genannt ginn, gi wäertvoll Mineralstoffer iwwer de Mieresbuedem verstreet. De Muriel Rabone, vum Natural History Museum zu London, an hir Kollegen schätzen datt et Dausende vun onbekannte Arten op an no bei dëse Knollen liewen. D'Studie, publizéiert an der aktueller Biologie, betount d'Wichtegkeet vun dësen Ökosystemer ze verstoen ier se hir potenziell Ressourcen ausnotzen.

