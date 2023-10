D'NASA Pläng fir d'Mars Sample Return (MSR) Missioun, déi am Joer 2028 gestart ginn ass, goufe vum Independent Review Board vun der Agentur a Fro gestallt. De Bericht beliicht technesch Probleemer, en eskaléierende Budget, an en onrealistesche Startzäitplang als grouss Themen déi d'Missioun konfrontéiert sinn.

D'MSR Missioun ass eng Zesummenaarbecht tëscht der NASA an der Europäescher Weltraumagence a gëllt als entscheedende Schrëtt an der Exploratioun vum Mars. Et handelt sech ëm den NASA Perseverance Rover, dee scho Mars Proben gesammelt an op der Planéit Uewerfläch deposéiert huet. Dës Echantillon géifen dann erëmfonnt an zréck op d'Äerd vun der MSR Missioun bruecht ginn.

Ursprénglech op $ 4 Milliarde geschat, sinn d'Käschte vun der MSR Missioun elo op eng geschätzte $ 5.3 Milliarde eropgaang. Den Iwwerpréiwung Board Bericht identifizéiert Probleemer an der Missioun Promotioun, Organisatioun, Fuerplang, a Finanzéierung. Laut dem Bericht gouf d'Missioun mat onrealistesche Budget an Zäitplang Erwaardungen etabléiert, wat den 2028 Startdatum onméiglech mécht.

De Start op déi nächst machbar Fënster am Joer 2030 ze plënneren géif d'Käschte vun der Missioun op $ 8-11 Milliarde erhéijen, wat bedeitend Drock op de Budget vun der NASA fir Planetaresch Wëssenschaft setzt. Eng aner Optioun, déi vum Verwaltungsrot proposéiert gëtt, ass zwee Lander ze benotzen amplaz vun engem fir d'Proben zréckzekommen, awer dëst géif d'Timeline weider verlängeren an d'Käschte erhéijen.

De Bericht recommandéiert d'NASA d'Gestioun an d'Organisatiounsstruktur vun der Missioun z'ënnersichen fir d'Verantwortung ze verbesseren. Et ënnersträicht och d'NASA d'Bedierfnes fir d'Wichtegkeet vun der MSR Missioun fir de Public besser ze engagéieren an ze vermëttelen.

Als Äntwert op d'Resultater vum Bewäertungsrot huet d'NASA en Iwwerpréiwungsteam ernannt, gefouert vum Sandra Connelly, der Agentur Adjoint Administrateur fir Wëssenschaft, fir d'Themen ze adresséieren. D'Equipe zielt e Bericht am Mäerz d'nächst Joer ze publizéieren. An der Tëschenzäit huet d'NASA d'Bestätegung vun den offiziellen Missiounskäschte an Zäitplang verspéit.

Dëst ass net déi éischte Kéier datt d'MSR Missioun Kritik konfrontéiert ass. Am Juli huet den US Senat Appropriations Committee Bedenken iwwer technesch Erausfuerderungen a Erhéijung vun de Käschten ausgedréckt, an huet d'NASA geriicht fir Optiounen ze bidden fir d'Missioun z'iwwerschaffen oder ze reduzéieren wann et net am Budget bleift.

D'MSR Missioun stellt och Konkurrenz vu China, déi seng eege Mars Probe Retour Missioun plangt fir ronderëm 2030 ze starten.

