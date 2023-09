D'NASA verspéit Komponente vun der Mars Sample Return Missioun wéinst Themen déi am Independent Review Board Bericht fonnt goufen

By

D'NASA huet Verspéidungen an hirer Mars Sample Return (MSR) Missioun als Resultat vun engem problematesche Bericht vun engem Independent Review Board (IRB). D'IRB identifizéiert verschidden Erausfuerderunge mat der Missioun, dorënner en onrealistesche Budget an Zäitplang. Fir dës Themen unzegoen, huet d'IRB 20 Resultater a 59 Empfehlungen un d'NASA geliwwert.

Geméiss dem IRB Bericht gëtt et e Manktem un enger glafwierdeg technescher Baseline, Käschteschätzung an Zäitplang, déi mat der verfügbare Finanzéierung erreecht kënne ginn. D'Komplexitéit vum MSR Programm, mat villen Entwécklungen an Interfaces, komplizéiert d'Missioun weider.

De Perseverance Rover, deen am Joer 2021 um Mars gelant ass, huet d'Jezero Krater Regioun exploréiert a Fielsproben gesammelt fir eventuell Erhuelung. D'IRB schätzt datt eng zousätzlech $ 8 bis $ 9.6 Milliarden, zesumme mat iwwer $ 1 Milliard jäerlech ab 2025, gebraucht gi fir d'Retrievalmissioun bis 2030 ze starten. Allerdéngs ass dëst ofhängeg vun der Léisung vun den techneschen Themen a Risiken, déi vun der IRB identifizéiert ginn.

D'NASA huet e Bewäertungsteam gegrënnt fir d'Resultater ze bewäerten an deementspriechend z'äntwerten. D'Team huet bis Mäerz 2024 fir e Bericht iwwer de Wee no vir fir de Mars Sample Return ze bidden. D'Sandra Connelly, NASA Adjoint Administrateur fir Wëssenschaft, huet d'Wichtegkeet vun onofhängege Bewäertungsbrett betount fir sécherzestellen datt d'Missiounsziler am Budget erreecht ginn.

Den IRB Bericht betount déi entscheedend Roll vum MSR Programm an der Mënschheet d'Exploratioun vum Mars. Et huet d'Potenzial fir Schlësselfroen iwwer d'Geschicht vum Mars an d'Méiglechkeet vum Liewen um Planéit ze beäntweren. Wéi och ëmmer, d'Missioun kann Erausfuerderunge stellen vu béide Käschteiwwerschëss a Kontroll vum Kongress. Budgetschnëtt a Kritik vum Senat Appropriations Committee hunn Drock op d'NASA gesat fir d'Käschte vum MSR Programm ze reduzéieren.

Als Conclusioun mécht d'NASA déi néideg Schrëtt fir d'Problemer ze adresséieren, déi vum IRB Bericht ervirgehuewen sinn an sécherzestellen datt d'MSR Missioun erfollegräich weidergeet. D'Erausfuerderunge vun der Komplexitéit an de Budgetsbeschränkungen vun der Missioun ënnersträichen d'Wichtegkeet vun enger effektiver Planung an Iwwerwaachung an der Weltraumfuerschung.

