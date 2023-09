Gëtt et eppes Komesch um Mars?

By

De Perseverance Rover vun der NASA huet en intrigant Bild um Mars erfaasst, mat zwee Boulder, déi eng onheemlech Ähnlechkeet mat enger Haifin an e Krabklau hunn. De Rover, deen am Februar 2021 um roude Planéit ukomm ass, huet den Jezero Krater exploréiert op der Sich no Unzeeche vum vergaangene Liewen um Mars. Wéi och ëmmer, dës komesch geformte Boulder waren eng onerwaart Iwwerraschung wärend senger Missioun.

D'Ausdauer trëppelt de Moment duerch en antike Flossdelta deen eemol e massive Séi war, geschat op ongeféier 16,000 Féiss déif. D'Foto, geholl den 18. August 2023, weist e Phänomen bekannt als Pareidolia. Pareidolia geschitt wann de Gehir zoufälleg Mustere als sënnvoll Biller interpretéiert. E klassescht Beispill ass d'Gesiicht vu Jesus Christus an engem Stéck verbrannt Toast ze gesinn.

Dëst ass net déi éischte Kéier datt de Mars d'Thema vu Pareidolia ass. Ee vun de bekanntste Fäll ass d'"Gesiicht um Mars", e Bild vun der NASA Viking 1 Raumschëff am Juli 1976 erfaasst, dat schéngt e Gesiicht mat ënnerschiddleche Fonctiounen ze weisen. Och wann d'NASA erkläert huet datt d'Illusioun e Resultat vu Schatten war, huet d'Bild wäit verbreet Diskussioun gefouert.

D'NASA huet d'Foto vun der Haifin a Krab-Klau-ähnleche Boulder op sozialen Medien gedeelt, invitéiert Zuschauer hir Interpretatiounen ze deelen. D'Äntwerten hunn eng Vielfalt vu imaginative Beobachtungen opgedeckt, dorënner eng Kaffisboun, e Stegosaurus, e Paar Lippen, an e Schildkrötkapp.

Och wann de Mars viru Milliarden Joer mat Waasser bedeckt ass, gëtt et de Moment keng Beweiser fir ze suggeréieren datt de Planéit jeemools iergendeng Form vu Liewen gehal huet. Dës Fotoen, obwuel se interessant sinn, änneren eist Verständnis vun der desoléierter Natur vum Mars net.

