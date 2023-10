Neie Flyby Enthüllt Abléck an d'Lucy Missioun an d'Testung vun de banebriechende Tracking System

By

D'NASA Lucy Missioun, déi als Zil ass, dem Jupiter seng trojanesch Asteroiden ze entdecken, kënnt séier op säin éischte Fluch den 1. November. D'Raumschëff wäert laanscht de klengen Haaptgurt Asteroid, 152830 Dinkinesh, an nëmmen 300 Meilen vu senger Uewerfläch kommen. Dëse Flyby wäert net nëmme wäertvoll wëssenschaftlech Donnéeën iwwer Dinkinesh ubidden, awer och als kriteschen Test fir dem Lucy säin innovativen Terminal Tracking System handelen.

Zënter datt d'Lucy eng Fly-by-nëmme Missioun ass a keng Ëmlafbunn ëm eng vun hiren Ziler erakënnt, ass präzis Positiounsverfolgung entscheedend. Grondbaséiert Observatioune hunn Aschränkungen fir déi exakt Positioun vu klengen Asteroiden ze bestëmmen, an Onsécherheete kënne bis zu 100 Meilen erreechen. Fir dës Erausfuerderung ze iwwerwannen, ass d'Lucy mam Terminal Tracking System ausgestatt, besteet aus Kameraen, déi d'Ziler bilden wéi d'Raumschëff Approche. Dës Echtzäit Positiounsinformatioun erlaabt d'Instrumenter autonom Daten am optimalen Moment ze sammelen an e kontinuéierleche Fokus op den Asteroid wärend dem Fluch ze garantéieren.

Dinkinesh stellt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir den Terminal Tracking System ze testen. Dëse klenge Asteroid ass wesentlech méi kleng wéi dem Lucy seng aner geplangten Ziler, a bitt nëmme Minutte Virwaat Zäit fir Bildopnahm a Positiounsbestëmmung. Wärend dem Fluchhafe wäert d'Lucy Geschwindegkeete vun 10,000 mph erreechen, wat den Dinkinesh déi klengst Haaptgurtwelt mécht, déi jee no no vun engem Raumschëff gebild gouf.

D'Exploratioun vun Dinkinesh hält bedeitende wëssenschaftleche Wäert iwwer d'Test vum Tracking System. Seng Form wäert Abléck ubidden, ob no-Äerd Asteroiden, déi aus der Haaptceinture stamen, bedeitend Verännerungen ënnerhuelen, soubal se an d'Äerdno-Raum kommen. Dës Informatioun hëlleft fir d'Dynamik an d'Evolutioun vun dësen Himmelskierper ze verstoen.

Nom Dinkinesh Flyby wäert d'Lucy seng Missioun weiderféieren, ënner anerem en Äerdfluch am Dezember 2022 a spéider Flybys vu verschiddenen Asteroiden, dorënner den Haaptgurt Asteroid 52246 Donaldjohanson am Abrëll 2025. Déi reschtlech aacht Ziler vun der Raumschëff sinn Jupiter Trojaner, vun deenen zwee hunn Satellitten déi och studéiert ginn.

Dësen erfollegräiche Flyby an Tracking System Test markéiert bedeitend Fortschrëtter fir d'Lucy Missioun, bréngt eis méi no fir d'Geheimnisser vun den Trojaneschen Asteroiden vum Jupiter opzemaachen an eist Verständnis vun der Geschicht vun eisem Sonnesystem auszebauen.

Froen an Froe Froen (FAQ)

1. Wat ass d'Missioun vun der NASA Lucy Raumschëff?

D'NASA Lucy Raumschëff zielt d'Jupiter Trojaner Asteroiden z'erklären, Flybys vun zéng kleng Fielswelten ze féieren fir wëssenschaftlech Donnéeën ze sammelen an eist Verständnis vun der Geschicht vum Sonnesystem ze verdéiwen.

2. Wéi funktionnéiert den Terminal Tracking System?

D'Terminal Tracking System besteet aus Kameraen u Bord Lucy déi Echtzäit Biller vun den Approchen Ziler erfaassen. Dës Biller hëllefen d'exakt Positioun vum Asteroid ze bestëmmen, sou datt d'Instrumenter autonom Daten am meeschte gëeegent Moment sammelen an de Fokus wärend dem Fluch behalen.

3. Wéi eng Abléck kënne mir vum Dinkinesh Flyby kréien?

Den Dinkinesh Flyby bitt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir e klengen Haaptgurt Asteroid vu no ze studéieren. Andeems se seng Form analyséieren, hoffen d'Wëssenschaftler Abléck ze kréien, ob no-Äerd Asteroiden, déi an der Haaptceinture stamen, bedeitend Verännerungen ënnerhuelen wann se an der no-Äerd-Raum kommen.

4. Wat sinn d'Zukunftspläng fir d'Lucy-Missioun?

Nom Dinkinesh Flyby, wäert d'Lucy seng Missioun weiderféieren, dorënner en Äerdfluch am Dezember 2022. Et geet dann op d'Fleege vu verschiddenen Asteroiden, virun allem Jupiter Trojaner, bis se fäerdeg sinn.

5. Wéi wäert d'Lucy-Missioun zu eisem Wëssen iwwer de Sonnesystem bäidroen?

D'Lucy-Missioun wäert eist Verständnis vun der Geschicht vum Sonnesystem ausbauen andeems se déi divers Grupp vun trojaneschen Asteroiden studéieren. Dës Asteroide halen Hiweiser iwwer déi fréi Formation an Evolutioun vun eisem Sonnesystem, déi wäertvoll Abléck a seng Vergaangenheet ubidden.