D'NASA's Lucy Raumschëff fänkt op historesch Missioun fir Asteroiden ze entdecken

D'NASA Lucy Raumschëff bereet sech op säin héich erwaarten Rendez-vous mam Asteroid Dinkinesh den 1. November Dinkinesh, e klengen Asteroid, dee manner wéi 1 Kilometer an der Breet moosst, wunnt an der Haaptasteroidegurt, déi tëscht de Bunnen vum Mars a Jupiter läit. Dëse Meilesteen Event markéiert dem Lucy seng éischt Interaktioun mat engem Asteroid als Deel vu senger banebriechend Missioun.

D'Haaptzil vum Lucy senger Begeeschterung mam Dinkinesh ass d'Raumschëff hir fortgeschratt Tracking System ze testen, wat essentiell ass wéinst der klenger Gréisst vum Asteroid an der séierer Geschwindegkeet, mat där d'Raumschëff passéiere wäert. Andeems hien den Asteroid erfollegräich am Gesiichtsfeld vun de Kameraen hält, zielen d'Wëssenschaftler wichteg Donnéeën iwwer dem Dinkinesh seng Kompositioun a Struktur ze sammelen.

Awer firwat gouf den Dinkinesh fir dës Missioun gewielt? Matten an der Halschent tëscht den Ëmlafbunne vu Mars a Jupiter, déngt Dinkinesh als de perfekte Weepunkt fir d'Lucy wéi se a Richtung säin ultimativen Destinatioun reest: d'Trojanesch Asteroiden. Dës Asteroiden, déi de Jupiter a senger Ëmlafbunn ëm d'Sonn begleeden, hunn wertvoll Hiweiser iwwer d'Bildung an d'Evolutioun vun eisem Sonnesystem.

D'Lucy Missioun, ausgewielt vun der NASA am Joer 2017 aus 28 Propositioune, ass eng laang Zäit amgaang. Zënter dem Start am Oktober 2021 ass d'Lucy duerch d'äusseren Erreeche vun eisem Sonnesystem mat enger iwwerraschender Geschwindegkeet vun ongeféier 19.4 Kilometer pro Sekonn geflücht. Den Haaptfokus vum Lucy senger Missioun ass d'Trojanesch Asteroiden ze studéieren an hir eenzegaarteg Charakteristiken z'entschlësselen, d'Liicht op eis kosmesch Hierkonft ze werfen.

Wéi d'Lucy op Dinkinesh kënnt, wäert säin Terminal Tracking System an d'Spill kommen, d'Bewegungen vum Asteroid eng Stonn virum Treff iwwerwaachen. Ongeféier aacht Minutte virun der nooste Approche aktivéiert d'Lucy säi Faarfimager an Infraroutspektrometer fir detailléiert Informatioun iwwer Dinkinesh ze sammelen. Eemol an der Distanz wäert dem Lucy seng thermesch-Infraroutkamera (L'TES) an d'Héichopléisung Kamera (L'LORRI) ufänken wäertvoll Daten iwwer den Asteroid opzehuelen.

Dësen historeschen Treffpunkt mam Dinkinesh markéiert den Ufank vun enger aussergewéinlecher Rees fir d'Lucy wéi se op seng Missioun ufänkt fir d'Geheimnisser vun eisem Himmelskierper ze entdecken an z'entdecken. Mat all Asteroid deen en begéint, bréngt d'Lucy eis ee Schrëtt méi no fir d'Geheimnisser vun eisem alen Sonnesystem z'entdecken.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Wat ass dem Lucy seng Missioun?

D'Lucy-Missioun ass en ambitiéise Versuch vun der NASA fir déi trojanesch Asteroiden z'entdecken, déi niewent dem Jupiter ëmkreest an Iwwerreschter vun der Bildung vun eisem Sonnesystem sinn. D'Lucy zielt dës Asteroiden ze studéieren an Abléck an hir Zesummesetzung, Hierkonft an d'Evolutioun vun eisem kosmeschen Ëmfeld ze kréien.

Firwat gouf den Asteroid Dinkinesh fir dem Lucy säin éischte Besuch gewielt?

Den Dinkinesh, e klengen Asteroid, deen an der Haaptasteroidegurt läit, gouf als Lucy säin éischt Zil ausgewielt wéinst senger strategescher Positioun tëscht de Bunnen vum Mars a Jupiter. Duerch d'Observatioun vum Dinkinesh kann d'Lucy dofir suergen, datt all seng wëssenschaftlech Instrumenter an engem optimalen Aarbechtszoustand sinn, ier se sech weider an de baussenzege Sonnesystem wandert fir d'Trojaneschen Asteroiden ze entdecken.

Wat ass d'Bedeitung vun der Exploratioun vun den Trojaneschen Asteroiden?

Déi trojanesch Asteroide liwwere wäertvoll Informatioun iwwer de fréie Sonnesystem an d'Prozesser déi et geformt hunn. Andeems Dir dës antik Reliquië studéiert, kënnen d'Wëssenschaftler e bessert Verständnis vun eisem kosmeschen Urspronk an der Dynamik kréien, déi d'Evolutioun vun eisem Sonnesystem iwwer Milliarde Joer regéiert huet.

Wéi wäert d'Lucy Daten vum Asteroid Dinkinesh sammelen?

Lucy wäert eng Rei vu sophistikéierten Instrumenter benotzen, dorënner e Faarfimager, Infraroutspektrometer, thermesch-Infraroutkamera (L'TES), an Héichopléisende Kamera (L'LORRI), fir Daten iwwer Dinkinesh ze sammelen. Dës Instrumenter wäerten detailléiert Biller erfaassen a Spektralinformatioun sammelen, wat d'Wëssenschaftler et erméiglecht d'Zesummesetzung an d'physikalesch Eegeschafte vum Asteroid z'entdecken.