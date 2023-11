D'NASA Lucy Raumschëff fänkt historesch Encounter mat Asteroiden un op der Rees op de Jupiter

D'NASA Lucy Raumschëff ass op seng monumental Missioun op de Jupiter gestart an huet seng éischt Begeeschterung mam klengsten Asteroid op senger Rees gemaach. D'Raumschëff, benannt nom alen mënschlechen Vorfahren, ass laanscht de pintgréissten Asteroid mam Numm Dinkinesh passéiert, deen 300 Millioune Meilen ewech an der Haaptasteroidegurt iwwer de Mars läit. Dës Begeeschterung huet als dréchene Laf fir d'Missioun gedéngt, wat d'Lucy erlaabt huet seng Instrumenter ze testen ier se an Zukunft méi grouss a méi faszinéierend Asteroiden begéint.

Dinkinesh, moosst nëmmen eng hallef Kilometer duerch, ass just den Ufank. Dem Lucy seng primär Ziler sinn d'Trojaner, eng Grupp vun onerfuerschten Asteroiden bei Jupiter, déi ugeholl gi wäertvoll Informatioun iwwer déi fréi Deeg vun eisem Sonnesystem ze halen. Dës Trojaner, geschat 10 bis 100 Mol méi grouss wéi Dinkinesh, ginn als Zäitkapsel aus dem Sonnenopgang vun eiser kosmescher Geschicht ugesinn.

Gestart vun der NASA virun zwee Joer op enger Missioun vu bal 1 Milliard USD, zielt d'Lucy vun aacht Trojaner ze schwenken ier seng lescht Begeeschterung mat de leschten zwee Asteroiden am Joer 2033. Am Géigesaz zu fréiere Missiounen, déi Asteroideproben zréckginn oder gesammelt Daten, wäert d'Lucy nëmme Biller erfaassen an wëssenschaftlech Miessunge während senge Flybys.

Trotz engem lockeren Sonneflillek op der Raumschëff, deen net gespaart konnt ginn, gleewen d'Fluchkontroller datt et stabil genuch ass fir d'ganz Missioun. D'Fäerdegstellung vum Mëttwoch de Fluch markéiert d'Enn vun deem wat d'NASA "Asteroid Autumn" genannt huet, no dem Retour vun de Schuttproben vun engem Asteroid am September an dem Start vun engem Raumschëff op den metallräichen Asteroid Psyche am Oktober.

D'Begeeschterung mam Dinkinesh bitt eng eemoleg Geleeënheet fir en Asteroid ze studéieren, dee virdru just en "ongeléiste Schmier" an teleskopeschen Observatioune war, laut den Hal Levison, Lead Wëssenschaftler um Southwest Research Institute. An der nächster Woch wäert d'Lucy all d'Biller an d'Donnéeën iwwerdroen, déi während dem Fluchwee gesammelt goufen, sou datt d'Wëssenschaftler an d'Raumbegeeschterten e méi no kucken op déi mysteriéis Welt vun Asteroiden an eist Sonnesystem seng faszinéierend Vergaangenheet.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Wat sinn Trojaner? Trojaner sinn eng Grupp vun Asteroiden, déi dem Jupiter seng Ëmlafbunn deelen, ronderëm d'Larange-Punkten positionéiert, wou d'Schwéierkraaft vun der Sonn an de Jupiter ausgläichen. Si handelen als eng Aart vu kosmescher "Wollek", déi hannert dem Gasgigant hannert. Wéi entstinn Asteroiden? Asteroide sinn Iwwerreschter aus de fréie Stadien vun der Bildung vun eisem Sonnesystem. Si besteet aus Fiels, Metall, an heiansdo organesch Verbindungen. Déi meescht Asteroide wunnen an der Asteroidegurt tëscht Mars a Jupiter, anerer kënnen a verschiddene Regioune vun eisem Sonnesystem fonnt ginn. Wat ass den Zweck vun der Lucy Missioun? D'Lucy Missioun zielt fir eng divers Gamme vu trojaneschen Asteroiden ze studéieren an z'erklären, wäertvoll Donnéeën iwwer hir Kompositioune, Hierkonft an hir Roll ze sammelen fir Abléck an d'Bildung an d'Evolutioun vun eisem Sonnesystem ze bidden. Wéi bestëmmen d'Wëssenschaftler den Alter vun den Asteroiden? Wëssenschaftler benotzen verschidden Techniken den Alter vun Asteroiden ze schätzen, dorënner radioaktiv daten Methoden, déi den Zerfall vun spezifesch Elementer bannent de Weltraum Fielsen analyséieren. Andeems Dir d'isotopesch Kompositioune vun dësen Elementer studéiert, kënnen d'Wëssenschaftler den Alter vun den Asteroiden bestëmmen.