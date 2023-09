D'NASA Lucy Raumschëff erfaasst éischt Biller vum Asteroid Dinkinesh

D'NASA Lucy Raumschëff huet erfollegräich seng éischt Biller vun der Haaptceinture Asteroid, Dinkinesh ageholl. Dëst ass den éischte vun den 10 Asteroiden, déi d'Lucy iwwer eng Period vun 12 Joer studéiert. Am Moment läit 14 Millioune Kilometer vun Dinkinesh ewech, Lucy wäert den 265. November 1 bannent 2023 Meile vum Asteroid kommen, andeems se d'nächst Begeeschterung benotzt fir seng Systemer ze testen.

D'Biller, déi vum Lucy gemaach goufen, weisen e klenge Punkt, deen sech géint den Hannergrond vu Stären beweegt, wat den Dinkinesh representéiert. Dës Biller goufen den 2. a 5. September 2023 ageholl. D'Raumschëff wäert weiderhin an den nächsten zwee Méint op Dinkinesh kommen bis seng noosten Approche.

Wärend dëser Zäit wäert d'Lucy Team Raumschëffsystemer a Prozeduren testen, mat engem Fokus op den Terminal Tracking System. Dëse System ass entwéckelt fir den Asteroid am Gesiichtsfeld vun den Instrumenter ze halen, wéi d'Raumschëff mat enger Geschwindegkeet vun 10,000 km/h passéiert.

Fir e genee Flyby ze garantéieren, wäert d'Lucy den Asteroid weider mat sengem opteschen Navigatiounsprogramm e Bild maachen. Dëse Programm bestëmmt d'relativ Positioun vu Lucy an Dinkinesh duerch d'Vergläiche vun der visueller Positioun vum Asteroid géint de Stärhannergrond. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt Dinkinesh net Uewerflächendetailer bis zum Dag vun der Begeeschterung weist, well et en ongeléiste Liichtpunkt wärend der Approche bleift.

D'Biller, déi vum Lucy erfaasst goufen, goufen mat senger Héichopléisende Kamera, dem L'LORRI Instrument, gemaach, vum Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. Den Haaptenquêteur vun der Lucy Missioun, Hal Levison, baséiert zu Boulder, Colorado, an d'Missioun gëtt vum NASA's Goddard Space Flight Center zu Maryland geréiert. D'Raumschëff selwer gouf vum Lockheed Martin Space zu Colorado gebaut.

