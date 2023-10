D'NASA's Lucy Raumschëff ass prett fir seng éischt Zoumaache mat engem Asteroid. Den 1. November fléien se vum Asteroid Dinkinesh a testen seng Instrumenter als Virbereedung op zukünfteg Besuche bei trojaneschen Asteroiden, déi d'Sonn niewent dem Jupiter kreéieren. Den Dinkinesh, dee manner wéi eng hallef Kilometer breet moosst, läit an der Haaptceinture vun Asteroiden tëscht de Bunnen vum Mars a Jupiter.

Wärend dem Fluchhafen ass de primäre Fokus den Terminal Tracking System vun der Raumschëff ze testen, wat et et erlaabt den Asteroid autonom ze verfolgen an en a Siicht vun den Instrumenter ze halen. D'Raumschëff sammelt Daten mat senger Héichopléisende Kamera an enger thermescher Infraroutkamera. Et wäert och den Terminal-Tracking System benotzen fir den Asteroid an de leschten aacht Minutte vun der Begeeschterung ze verfolgen an Daten mat sengem Faarfimager an Infraroutspektrometer ze sammelen.

Dës Begéinung mam Dinkinesh déngt als Test fir dem Lucy seng Systemer ier se op seng Haaptziler, de Jupiter Trojaneschen Asteroiden, weidergeet. D'Zil vun der Lucy Missioun ass dës ni virdru exploréiert Asteroiden ze iwwerpréiwen, déi d'Sonn an zwee "Schwärmen" virun an hannert dem Jupiter kreéieren. Virun der Erreeche vun den Trojaneschen Asteroiden, wäert d'Lucy en anere Fluchhafen vun engem Haaptgurt-Asteroid mam Numm Donaldjohanson am Joer 2025 fir zousätzlech Tester am Fluch hunn.

Déi erfaasst Donnéeën aus der Dinkinesh Begeeschterung wäerten net nëmme wäertvoll Ingenieurstestresultater ubidden, awer och potenziell Abléck an d'Verbindung tëscht gréisseren Haaptgurt Asteroiden a méi klengen no-Äerd Asteroiden. No der Begeeschterung wäert d'Lucy op sengem Wee ronderëm d'Sonn weidergoen, fir 2024 fir eng Schwéierkraafthëllef zréck an d'Äerdgéigend zréckzekommen, ier se 2027 de Jupiter Trojaneschen Asteroiden erreecht.

Dës éischt enk Begeeschterung mam Dinkinesh markéiert e spannende Meilesteen fir d'Lucy Missioun, wéi d'Raumschëff seng Exploratiouns- an Entdeckungsrees an der Asteroidegurt ufänkt.

Quellen:

- https://www.nasa.gov/lucy