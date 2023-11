D'NASA's Lucy Raumschëff huet viru kuerzem e banebriechende Meilesteen erreecht wärend hirem Fluch vum Asteroid Dinkinesh. Ursprénglech virausgesot en eenzegen Asteroid ze begéinen, huet d'Lucy d'Wëssenschaftler iwwerrascht andeems hien opgedeckt huet datt Dinkinesh tatsächlech aus zwee klenge Raumfielsen besteet, déi sech ëmkreesen. Dës onerwaart Offenbarung markéiert e wierklech eenzegaartegt Event an der Weltraumfuerschung.

Wärend dem Fluch huet d'Lucy Biller zréck op d'Äerd ageholl an iwwerdroen, wat d'Wëssenschaftler erlaabt d'binär Natur vum Dinkinesh ze observéieren. De gréissere Kierper vum Asteroid moosst ongeféier 0.5 Meilen (790 m) iwwer, während de méi klenge Begleedersteel ongeféier 0.15 Meilen (220 m) grouss ass, wéi aus der virleefeg Analyse vun de Biller geschat.

Am Géigesaz zum populäre Glawen huet dës Entdeckung d'NASA Wëssenschaftler net iwwerrascht. D'Lucy-Team hat laang den Dinkinesh verdächtegt als eng binär Eenheet, baséiert op Liesungen vun den Instrumenter vum Raumschëff, déi Ännerungen an der Hellegkeet iwwer Zäit uginn. D'Biller, déi vum Lucy säi Flyby kruten, hunn elo dës Verdacht bestätegt an eist Verständnis vun der Dinkinesh senger Zesummesetzung verstäerkt.

Zousätzlech fir d'richteg Natur vum Asteroid z'entdecken, huet dëse Flyby och als Fluchtest fir dem Lucy seng Fäegkeeten gedéngt. D'Wëssenschaftler hu sech op d'Evaluatioun vum Terminal Tracking System konzentréiert, wat d'Raumschëff erlaabt autonom en Asteroid ze verfolgen wärend se mat Geschwindegkeete vu bis zu 10,000 mph reest. Trotz der onerwaarter binärer Natur vum Dinkinesh huet den Terminal Tracking System flawless gemaach, seng Effektivitéit och an usprochsvollen Szenarie demonstréiert.

An der nächster Woch wäert d'Lucy Team suergfälteg analyséieren d'Donnéeën, déi während dem Fluchwee gesammelt goufen. Dës ëmfaassend Evaluatioun wäert Abléck an d'Behuele vun der Raumschëff während der Begéinung ubidden an hëlleft fir zukünfteg no-up Ermëttlungen vum Haaptgurt Asteroid Donaldjohanson virzebereeden, geplangt fir 2025.

D'NASA Lucy Missioun setzt weider Grenzen op an entdeckt nei Geheimnisser vun eisem Sonnesystem. All nei Entdeckung bréngt eis méi no un d'Komplexitéit an d'Diversitéit vun den Himmelskierper ze verstoen, déi eis kosmesch Noperschaft populéieren.

FAQ:

Q: Wat huet d'NASA Lucy Raumschëff während senger rezenter Flucht entdeckt?

A: D'Lucy huet verroden datt den Asteroid Dinkinesh tatsächlech aus zwee klenge Raumfielsen besteet, déi sech ëmkreesen.

Q: Wéi grouss sinn déi zwee Komponente vum Dinkinesh?

A: De gréissere Kierper misst ongeféier 0.5 Meilen (790 m) iwwer, während de méi klenge Begleederfiels ongeféier 0.15 Meilen (220 m) grouss ass.

Q: War dës Entdeckung onerwaart?

A: Och wann et vill iwwerrascht huet, huet d'Lucy-Team laang verdächtegt datt Dinkinesh eng binär Eenheet ass baséiert op Liesungen vun den Instrumenter vum Raumschëff.

Q: Wéi ee System gouf während der Flucht getest?

A: Den Terminal Tracking System, deen d'Lucy et erméiglecht autonom Asteroiden ze verfolgen wärend se mat héijer Geschwindegkeet reest, gouf während der Begéinung erfollegräich getest.

Q: Wat ass dat nächst Zil fir d'Lucy Missioun?

A: Déi nächst Enquête ass fir 2025 geplangt a wäert sech op den Haaptceinture Asteroid Donaldjohanson konzentréieren.