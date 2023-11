D'NASA's Lucy Raumschëff huet op eng aussergewéinlech Rees ugefaang fir d'Geheimnisser vum Sonnesystem z'entdecken. Um Wee op de Jupiter huet d'Lucy den éischte vu sengen zéng geplangte Rendez-vous mat Asteroiden begéint. D'Raumschëff huet e "schnell Hallo" dem Pint-Gréisst Dinkinesh gemaach, deen ongeféier 300 Millioune Meilen ewech an der Haaptasteroidengurt iwwer de Mars läit.

Amplaz just e Routine Flyby mat enger iwwerraschender Geschwindegkeet vun 10,000 mph ze sinn, koum d'Lucy an e just 270 Meilen vun Dinkinesh, wat et erlaabt entscheedend Instrument Tester ze maachen. Dës Kleedungsprouf huet d'Raumschëff fir déi zukünfteg Begeeschterung mat méi groussen a méi faszinéierende Asteroiden virbereet.

Den Dinkinesh moosst just eng hallef Meile iwwer, dee klengste Weltraumfiels op dem Lucy senger extensiv Rees, wéi vun der US Space Agency ernimmt. Wéi och ëmmer, dem Lucy seng primär Ziler sinn déi flüchteg Trojaner. Dës Trojaner sinn eng Grupp vun onbestëmmten Asteroiden, déi sech an der Jupiter Ëmlafbunn verstoppt hunn a gegleeft sinn antike Iwwerreschter vu Raumschëffer, déi an der Zäit gefruer sinn.

D'Raumschëff gëtt erwaart vun aacht Trojaner passéieren, mat e puer potenziell bis zu 100 Mol d'Gréisst vum Dinkinesh moossen. D'Begeeschterung mat dësen Trojaner wäert wäertvoll Abléck an d'Geschicht an d'Zesummesetzung vun eisem faszinéierende Universum opmaachen. Déi lescht zwee Asteroiden-Begeeschterunge si fir 2033 geplangt, a verspriechen nach méi bemierkenswäert Entdeckungen.

Gestart virun zwee Joer op enger wichteger Missioun déi bal $ 1 Milliard kascht huet, huet d'Lucy säin Numm ofgeleet vun de berühmte Skelettreschter vun engem mënschleche Vorfahren entdeckt an Äthiopien, bekannt als "Lucy". Dee spéideren Asteroidefluch gëtt nom Donald Johanson benannt, ee vun den Individuen, déi mat der Entdeckung vum Lucy säi fossille kreditéiert goufen.

Trotz klengen Erausfuerderunge wéi e lockere Sonneflillek, hunn d'NASA Fluchkontroller dem Lucy seng Stabilitéit genuch fir d'Dauer vun der Missioun ugesinn. Nom epesche Fluch vum Dinkinesh huet d'NASA Hierschtmissioun e Meilesteen erreecht, an d'Raumschëff wäert elo seng wäertvoll Donnéeën a beandrockend Biller zréck op d'Äerd iwwerdroen. D'Wëssenschaftler waarden gespaant op d'Heefegkeet vun neien Informatioun, déi d'Liicht op Dinkinesh werfen, eemol nëmmen en ongeléiste Fleck an de kapabelsten Teleskopen.

FAQ:

Q: Wat ass dem Lucy säin Haaptziel?

A: Dem Lucy säi primäre Zil ass d'Trojaner ze studéieren, eng Grupp vun Asteroiden an der Jupiter Ëmlafbunn, déi gegleeft sinn antik Artefakte ze sinn.

Q: Wéi grouss ass Dinkinesh, den éischten Asteroid deen d'Lucy begéint huet?

A: Dinkinesh ass just eng hallef Meile duerch, mécht et ee vun de klengsten Asteroiden op der Lucy senger Missioun.

Q: Wéi vill Trojaner wäert d'Lucy begéinen?

A: Lucy gëtt erwaart vun aacht Trojaner ze passéieren, mat dem Potenzial fir e puer bis zu 100 Mol méi grouss wéi Dinkinesh.

Q: Wéini wäert d'Lucy seng Missioun fäerdeg maachen?

A: Dem Lucy seng Missioun ass geplangt mat Begeeschterung mat de leschten zwee Asteroiden am Joer 2033 ofzeschléissen.

Q: Firwat ass Lucy nom fossille "Lucy" benannt?

A: Lucy ass nom berühmte Fossil vun engem mënschleche Vorfahren benannt, deen an Äthiopien an den 1970er Joren entdeckt gouf.